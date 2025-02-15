题为“精华着陆”的首届胡志明市滑翔伞比赛拉开序幕

由安江省知尊县人民委员会和胡志明市滑翔伞运动联合会联合举办题为“精华着陆”的首届胡志明市滑翔伞比赛于2月15日上午在知尊县牛赛场拉开序幕。

此次活动旨在庆祝越南共产党建党95周年（1930.2.3-2025.2.3），同时，向全国和国际游客宣传推广知尊县乃至安江省自然景观、文化特色和风土人情的形象。

本次比赛汇集了来自国内外滑翔伞俱乐部的30余名飞行员。比赛开幕式上，飞行员们进行了动力伞表演，吸引了安江省内外数千名游客参观体验。

知尊县人民委员会副主席、首届胡志明市滑翔伞比赛组委会主任武青俊表示，这是首次在知尊县乃至安江省和整个九龙江三角洲地区举办最具规模的国家级滑翔伞比赛。此次活动不仅是当地向省内外游客展示了知尊县的自然风光、文化特色和风土人情形象，也是一个招商引资的契机。

胡志明市滑翔伞运动联合会副主席林光贵表示，首届胡志明市滑翔伞比赛不仅是一个让热爱滑翔伞运动的飞行员们尽情展示才华，也是国内外俱乐部运动员们齐聚一堂、交流学习宝贵经验的良好平台，旨在推动这项运动在胡志明市、安江省乃至全国的发展。同时，此次比赛还为2025年12月在泰国举行的第33届东南亚运动会选拔人才。

比赛期间，组委会还举行“一乡一品”产品展、地方美食土特产展、民间游戏和高面子同胞文艺活动等活动。（完）