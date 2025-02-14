颇具规模的第34届越南国际贸易博览会将于2025年4月初在河内市举行

2025年第34届越南国际贸易博览会（VietNam Expo ）将于 4月2日至5日在河内市陈兴道街91号I.C.E国际展览中心举行。该博览会由越南工贸部与Vinexad 公司联合举办，拥有30多年的历史，是越南颇具规模的贸易博览会。

据Vinexad公司代表介绍，今年博览会的主题为“数字时代与企业并行”，预计约500家企业550个展位参展。博览会设有国际和国内两大展区，其中促进越南出口和投资展区介绍越南OCOP产品、出口产品、各省市重点出口产业和投资潜力。国际展区推介世界各国和地区典型产品和服务，聚集对越南投资经营环境感兴趣的国际企业和贸易组织。

此外还有展示高新技术产品、机械设备、电子元器件的电子、机械及配套产业区；数字科技与电子商务展区；农产品、食品饮料区等。

组委会在博览会期间还举行了系列企业对接、高级论坛和产业研讨会等活动，以提高参展效率。

预计为期4天的博览会将吸引工作人员和观众超过2万人次。博览会详细信息将发布在https://vietnamexpo.com.vn/ 网站和Vietnam Expo in Hanoi粉丝专页上。（完）