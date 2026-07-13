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预计9月1日起开通“顺化—风芽”旅游列车 打造中部文化遗产铁路旅游新产品
广治省正与越南铁路总公司加快完善“顺化—风芽”旅游列车产品发展方案，力争自2026年9月1日起正式投入运营。该线路将串联越南中部多处世界文化遗产、历史遗迹和自然名胜，打造具有区域特色的铁路旅游新产品，进一步加强区域旅游联动，提升中部旅游竞争力。
根据越南铁路总公司制定的方案，“顺化—风芽”旅游列车全程约190公里，连接顺化、东河、美泽、同海和寿禄等车站，单程运行时间约4小时30分钟，票价预计为每人每程36万越盾。
列车拟编组7节车厢，以沉浸式旅游体验为设计理念，设置地方文化展示区、OCOP（一乡一品）特色产品展区、餐饮体验区以及传统艺术表演空间。游客可沿途游览顺化古都遗迹群、广治古城、咏木地道、风芽—格邦国家公园等著名景点，打造“一次旅程、多重体验”的旅游模式，实现铁路运输与旅行社、住宿、景区等旅游服务的有效衔接。
在广治省人民委员会与越南铁路总公司日前举行的工作会议上，与会代表一致认为，该项目契合区域旅游协同发展方向，有利于充分发挥现有铁路基础设施效益。代表们建议，将列车整体形象设计为具有鲜明文化遗产特色，以顺化古都的黄褐色、风芽—格邦国家公园的绿色以及广治“和平之地”形象为主色调，同时在车厢内部融入沿线各地文化遗产、自然景观和历史遗迹展示，进一步提升游客体验。
此外，与会代表还建议制定更具竞争力的票价政策，推出涵盖住宿、观光及接驳交通的一体化旅游产品，科学安排列车时刻，明确目标客群，完善车站与景区之间的交通衔接，并加强宣传推广，提高线路运营效率。
广治省人民委员会副主席黄春新表示，开发“顺化—风芽”旅游列车符合区域旅游联动发展战略，有助于充分利用铁路基础设施资源，进一步挖掘沿线文化遗产和自然景观价值，为地方旅游经济发展注入新动力。
黄春新要求，各有关部门继续与越南铁路总公司密切配合，加快完善项目方案，做好线路开通各项准备工作，确保按计划投入运营。他同时指出，应重点完善车站至各旅游景区的交通基础设施，开发融合地方文化、历史、饮食文化及OCOP产品的特色旅游体验，加强与旅行社、酒店及旅游服务企业合作，形成完整旅游产品链，并积极推进数字化转型，在票务销售、运营管理和旅游推广等方面广泛应用数字技术，努力将“顺化—风芽”旅游列车打造成为越南中部具有代表性的特色铁路旅游品牌，进一步提升广治省乃至北中部地区旅游吸引力和竞争力。（完）