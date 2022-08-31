预计2022年越南将实现贸易顺差10亿美元

越南工贸部日前发布的2022年剩余月份经济调控情景和重点解决方案报告中强调，随着进出口周期的到来以及有效利用各项自贸协定带来的机会，越南货物出口需求有望继续增加。因此，越南进出口活动将会见起色，同时连续第七年实现贸易顺差10亿美元左右。



据工贸部的消息，预计2022年全年货物出口总额达约3680亿美元，同比增长9.46%左右，超过政府交付的指标（约8%）；进口额约3670亿美元。由此可见，2022年越南贸易顺差10亿美元的可行性较高，可完成既定目标。



所取得的成果也让工贸部更加自信地提出2023年出口额同比增长8%左右，保持贸易顺差，消费品零售和服务消费总额达近6.2万亿越盾，同比增长9%的目标。

然而，预计2022年剩余几个月，世界经济将面临诸多困难，甚至一些主要经济体可能陷入衰退。许多国家和地区的通胀率继续大幅上涨，影响到非必需品的消费，导致包括越南在内的各国进口需求下降。



因此，为了实现2022年出口目标，工贸部长阮鸿延要求各直属单位、尤其是贸易促进局、进出口局和外国市场局采取有力措施加大出口力度，从严控制进口，协助企业有效利用各项自贸协定中的承诺；拓展新市场，强化进口管理工作，走向贸易平衡、贸易和谐、可持续贸易。



阮鸿延在报告中要求各单位完成到2030年进出口战略实施行动计划并在2022年第三季度初期递交政府总理审批等。（完）