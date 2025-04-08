4月7日，越南政府签发关于行政单位调整和建立两级地方政府组织模式实施计划（以下简称计划）的第74号决议。



计划所提出的任务和措施包括完善各项政策、法律和引导文件，为行政单位调整和组织两级地方政府工作打下基础。



政府要求各中央部门主动建议，提交上级单位颁布或按照其权限颁布引导解决有关行政单位调整，取消县级行政单位和组织两级地方政府各问题的法律法规文件。政府指出，该工作将确保调整后的行政单位和组织后的两级地方政府顺利运行，不被间断。同时要求需在6月30日前完成。



关于乡级行政单位调整、重组工作，省级人民委员会在5月1日前制定提案。在5月30日前，内务部审议，制定政府的提案并提请国会常委会审议。



对于省级，省级人民委员会在5月1日前制定提案，其后内务部制定政府的提案并在5月30日前提请国会。法律与司法委员会审查，国会6月20日前审议通过。

计划指出，各级行政单位调整总结工作需在9月20日前完成。



关于各部门、机构的具体任务，政府责成建设部牵头，引导核查城市规划并评价调整后各行政单位的城市质量。同时，发布引导对城市、农村地区的住宅和建筑物进行编号、张贴门牌号码的文件，确保科学、统一和协调，适用于城市、农村和山区等地区。



科技部需颁布关于电子政务、数字政务等的文件，满足数字化转型要求；关于建立乡级、省级地方政府之间对接和联通，与中央机关联通的数据库。



卫生部负责颁布关于对被调整、重组的行政单位的卫生机构调整、组织工作的文件以及卫生部管理领域的其他问题。



教育培训部颁发引导文件，确保保持和提高各被调整、重组的行政单位各培训机构运行的质量和效果等等。



此前，内务部已递交国会常委会关于行政单位调整的决议草案的第624号呈文。



据决议草案，预计全国11个省级行政单位不被合并；剩下52个省级单位将进行合并，其中博爱阔4个中央直辖市和48个省。（完）