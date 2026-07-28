顺化获评亚洲最具特色传统美食目的地

凭借承载古都千年文脉与宫廷饮食文化精髓的独特美食遗产，越南顺化市近日获国际在线旅游平台Agoda评选为亚洲最具特色传统美食目的地之一。



Agoda表示，美食始终是驱动游客探索新目的地的重要动力。通过发掘亚洲各地鲜为人知的“美食瑰宝”，Agoda旨在引领游客深入文化底蕴丰厚的地区，让每一道菜肴都成为讲述当地历史、文化遗产与民众创造力的生动载体。



作为阮朝古都，顺化凭借独具一格的宫廷饮食文化脱颖而出，其美食品类之丰、底蕴之深，充分展现了古都厚重的历史积淀与人文精神。



顺化菜以精致典雅的风味、细腻考究的烹饪技法与极具艺术性的摆盘美学闻名于世。顺化牛肉粉、水晶蒸粉饼、顺化煎饼、木薯粉水晶饺等传统佳肴，既传承了古都风味特色，也生动诠释了越南传统饮食文化的独特魅力。



顺化此番入选亚洲传统美食代表性目的地，再次印证了越南美食在国际旅游版图上的强劲吸引力，也反映出越来越多国际游客到访越南，不仅为欣赏自然风光与文化遗产而来，更希望通过地方美食深度感知越南文化的厚重底蕴。



事实上，这并非顺化美食首次获得国际认可。2023年，全球知名美食网站TasteAtlas发布《全球最佳美食城市》榜单，顺化在全球100个上榜城市中位列第28位。





据统计，在越南约3000道传统菜肴中，仅顺化一地就拥有约1700道菜品被收录于阮朝典籍，涵盖民间美食、宫廷御膳与素食三大门类，堪称一座活态饮食文化宝库。



顺化菜讲究食材品质甚于分量，既重色香味之协调，更追求摆盘艺术与品味方式的精致优雅。对于旅游业而言，美食旅游已成为最具吸引力的产品形态之一。事实上，许多游客将顺化作为旅行目的地，正是慕当地特色美食之名而来。



除宫廷宴席、御膳佳肴与特色素食外，游客还热衷于品尝顺化牛肉粉、蚬饭、顺化米粉汤、烤肉卷、顺化煎饼、各类传统糕点及甜品等最具地方风味代表性的“原汁原味”美食。



顺化人对饮食极为讲究，从食材甄选、调味烹制到摆盘装饰，无不精雕细琢，仿佛每一道菜肴都是一件艺术作品。对他们而言，饮食不仅是果腹之需，更是一种综合性的感官享受——不仅用味觉品尝，更借嗅觉、视觉乃至听觉来体味美食。正如越南著名作家阮遵所言，顺化人“喜欢用眼睛吃饭”。



这种追求雅致的饮食理念，体现在入口即化的小巧水晶蒸粉饼、薄如蝉翼的南普饼、色彩斑斓如画卷的南普凉面汤(bánh canh Nam Phổ)以及香甜清爽、回味无穷的蚬洲玉米甜羹之中。无论是宫廷御膳还是寻常百姓家宴，顺化美食总能令人一尝难忘、回味悠长。



人们常说，顺化妇女灵巧的双手不仅赋予了菜肴美味，更赋予了每一道菜独特的灵魂与古都的人文气息。目前，顺化仍保存着1000多道按传统技法制作的菜肴，其中包括阮朝历代帝王享用的御膳——每份御膳菜单均包含数十道珍馐，制作工序严谨繁复、极为考究。



与此同时，顺化民间菜肴丰富多彩。当地家庭主妇凭借娴熟技艺，将数百道传统菜品烹制得色香味俱全，既重品质，亦重摆盘与品鉴艺术。此外，凡品尝过顺化素食者，几乎无不为其清雅纯净、滋味丰盈的独特魅力所折服——这些完全以植物为原料的菜肴，堪称越南饮食文化中的清流佳作。（完）