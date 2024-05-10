顺化文化节将举办丰富多彩的特色文化活动

承天顺化省人民委员会主席阮文方在新闻发布会上表示，顺化文化节经过24年的举办，取得了骄人的成绩，逐步确立其在国家和国际层面上的品牌地位，为刺激承天顺化省的旅游发展、文化保护和社会经济发展做出贡献。



阮文方介绍，2024年顺化文化节期间将举办代表一年四季的系列文化活动，其中包括题为“古都之春”的春季文化节，其亮点是顺化宫廷迎春活动、传统春节文化空间和极其丰富、独特的传统节庆。



承天顺化省人民委员会主席阮文方在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

题为“光辉之都”的夏季艺术节的亮点是2024年顺化国际艺术节周，介绍和推动顺化真正成为越南典型的节庆城市。



秋季文化节以“顺化之秋”为主题，其中将举行2024年顺化中秋灯笼节、麟狮龙街头表演等，介绍越南人中秋节文化之美。



题为“顺化之冬”的冬季音乐节以2024年顺化音乐周和告别2024年顺化文化节的倒计时活动为亮点。



组委会透露，截至目前，已有来自7个国家的12支艺术团报名参加顺化文化节。此外，顺化戏剧院、顺化宫廷艺术剧院、顺化音乐学院同青年艺术家俱乐部和团体等众多演职人员将参加期间的系列活动。



顺化文化节期间还有由顺化古都遗迹保护中心与越南音乐家郑公山家人和BamBoo Artists Agency 联合举行的“与郑公山对话 - 找到爱”音乐晚会、在顺化大内举行的灯光节、在迎涼亭举行的素食美食节和花灯节等。



2024年顺化文化节决心打造、介绍和推广顺化古都形象以及弘扬承天顺化省作为越南典型的节庆城市的品牌和地位。在此基础上成功落实越共中央政治局第54号决议（54-NQ/TW）的目标，努力将承天顺化建设成为亚洲文化、教育、旅游和医疗中心。（完）