顺化市迎接来自中国深圳的首趟包机航班

在迎接仪式上，顺化市人民委员会领导向旅客赠送鲜花、纪念礼品，并组织宫廷雅乐表演和舞麒麟助兴，营造热烈的欢迎氛围。



顺化市旅游局局长陈氏怀簪表示，该活动有助于加强顺化市人民委员会、东海航空及相关单位之间的合作关系，同时推动顺化市经济发展，特别是旅游业的增长。



按照计划，东海航空将在2025年11月和12月继续运营往返富牌国际机场的航班。这是顺化市在T2航站楼投入运营后，进一步扩大富牌国际机场国际航线网络的一项积极信号。



据报告，2025年前11个月，顺化市接待游客约584.47万人次，同比增长65.3%，其中国际游客增长40.9%。住宿游客预计达222.48万人次，同比增长19.1%，其中国际住宿游客预计增长9.4%。



顺化市人民委员会领导向旅客赠送鲜花、纪念礼品。图自越通社

旅游收入预计达近11.75万亿越盾，同比增长62.7%。其中，中国游客达18199人次，位列顺化旅游客源市场第12位。



目前，顺化市旅游业正集中筹备2025年底的一系列文旅推广活动，如：11月21日在La Vela酒店举行的“百味——米其林星级厨师”活动；12月2日在大内午门举行的“2025环球小姐—Miss Cosmo”大赛；12月10日至12日在大内长生宫举行的顺化国际茶节；12月18日至21日在沧泊公园举行的国际美食与旅游交流活动等。



值得注意的是，12月20日，顺化将在大内午门广场举行2025国家旅游年闭幕式。这将成为总结越南旅游推广之旅的重要事件，同时表彰顺化作为国家