顺化市推进阮朝时期系列重要工程修复工作

顺化市正在大力推进阮朝时期系列重要工程的修复工作。

据顺化古都遗迹保护中心的消息，预计2026年第二季度，该单位将启动“大宫门遗迹修复项目”，经费超过640亿越盾（折合人民币1684万元），工期4年。大宫门是顺化皇城内紫禁城（阮朝皇室专属活动区域）的正门，位于太和殿以北、勤政殿前方。

该工程建于明命帝统治时期的1833年，随后朝廷曾予以修缮。然而，战争导致该工程于1947年被毁，仅存地基。大宫门设计遵循顺化传统建筑的五间结构，木框架和屋顶将重现雕刻纹饰，屋顶将铺设黄色的琉璃瓦。

位于顺化皇城紫禁城内的“勤政殿遗迹修缮美化项目”也正在施工中。该项目经费近2000亿越盾，预计于2029年完工。

顺化京城国子监遗迹内的右学建筑工程正在修缮中。图自越通社

勤政殿规模为前殿7间、正殿5间，将按照启定帝时期的建筑风格和装饰形式进行修缮。该遗迹建于嘉隆帝时期的1804年，是皇帝在

每月农历初五、初十、二十、二十五日举行视朝的地方。这里也是接见外交使节、皇室和朝廷举办宴会的场所。1947年，该遗迹被毁，仅存地基。

顺化市预计到2029年，将完成位于顺化大内左侧的国子监遗迹的修缮工作。该工程于2026年1月动工修缮，总经费超过1080亿越盾。

顺化古都遗迹保护中心正在金龙坊实施“文庙遗迹修缮、美化和适应性修复项目”，经费超过1320亿越盾，预计于2028年底完工。文庙已有200多年历史，急需修缮，一些建筑已不复存在，仅存地基。（完）