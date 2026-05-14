顺化将海洋经济与潟湖经济打造为增长支柱

加大对交通基础设施投资力度加强区域内外联通



顺化市拥有长达120多公里的海岸线，东南亚最大、面积达216平方公里，长约70公里并与海洋相连的三江-二桥潟湖系统，因此在发展海洋经济和潟湖经济方面具有巨大潜力。沿海及潟湖地区面临的最大限制是地形分割明显，并经常受到自然灾害影响，尤其是在雨季和台风季节。



为克服区域分割问题，近年来顺化市投入大量资源建设交通基础设施，以加强沿海地区及三江－求海潟湖系统的区域内外联通。和春桥、长河桥、三江桥、草龙桥等多座跨潟湖桥梁相继建成。连接二桥潟湖与东海交界处的思贤海口跨海大桥于2007年底建成。这座大桥全长915多米、宽12米、承载能力30吨，总投资超过1560亿越盾。大桥投入使用后，释放了沿海地区的发展潜力，为数千户居民创造了贸易往来和发展海洋经济的条件，同时也唤醒了当地旅游潜力。

顺化市顺安坊的顺安海口跨海大桥预计将在2026年第二季度投入使用。图片来源：越通社

沿海公路项目全长近7.8公里，其中重点工程为顺安海口跨海大桥，总投资24000亿越盾。该桥已于今年4月30日实现技术通车，预计将于2026年6月30日完工。这是越南中部最长的海口跨海大桥，全长2.36公里。自技术通车以来，该工程已成为游客来到古都顺化的新打卡地。



顺安坊人民委员会主席黎廷峰表示，顺安海口跨海大桥缩短了顺化市中心与东部沿海地区之间的通行时间，并为1500公顷城市土地开发打开了空间，吸引旅游投资并推动海洋经济发展。



顺安坊领导表示，当地将发挥沿海与潟湖优势，重点发展海洋服务业和海洋旅游业，使其成为主导产业，从而推动海洋经济和潟湖经济实现快速、可持续增长。当地正大力发展多元化海洋服务与旅游产业，尤其是度假旅游和体验式旅游，同时投资建设商业中心、超市并升级传统市场，为传统产品打造品牌。



2026年至2030年期间，顺化市计划新建三座跨三江潟湖大桥，包括连接富旺乡与富荣乡、投资超过10230亿越盾的大桥；连接富旺乡与荣禄乡、投资9500亿越盾的河中桥；连接广田乡与丰广坊、预计投资超过15000亿越盾的永修桥。



港口与物流带来的发展动力



今年2月举行的顺化市委第四次会议已明确产业发展方向和规划，将海洋经济与遗产经济确定为两大发展核心动力。其中，海洋经济被定位为增长支柱之一，重点发展沿海城市、物流、能源工业、海港以及可持续水产养殖与加工产业。

在思贤海口上往来的船只。图片来源：越通社

位于东南部的真云－陵姑沿海地区被确定为顺化市海洋经济中心，重点发展物流、真云深水港、高端度假旅游和高科技工业。



目前，位于真云－陵姑乡的真云港正继续投资建设多个港口码头。2026年1月，顺化市批准了真云港6号码头建设投资项目，总投资超过9280亿越盾，占地规模约15.5公顷，其中陆地面积13.2公顷，水域面积近2.3公顷。



原政策与战略研究院院长陈氏红明博士表示，在基础设施方面，顺化市正持续完善交通系统及重点物流工程。顺化的交通基础设施被认为较为完善，拥有公路、铁路、航空和海运等完整交通体系。特别是顺安海口跨海大桥建成后，将新增一条从顺化市中心直通海边的快速通道，推动海洋城市和港口基础设施发展。



与此同时，真云港正在继续扩建，并已成为大型国际邮轮的重要停靠港，为顺化发展与旅游相结合的物流产业创造了条件。此外，富牌国际机场以及南北高速公路，也为顺化建设区域绿色物流中心提供了有利条件。（完）