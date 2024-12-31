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顺化将承办2025年化国家旅游年

12月31日，越南文化、体育与旅游部将与承天顺化省联合举行新闻发布会，介绍以“顺化——老京都、新机遇”为主题的2025年国家旅游年。

12月31日，越南文化、体育与旅游部将与承天顺化省联合举行新闻发布会，介绍以“顺化——老京都、新机遇”为主题的2025年国家旅游年。

越南国家旅游局局长阮重庆在发布会上发言时表，通过2025年国家旅游年，承天顺化省乃至越南的旅游潜力与价值得到有效推广，为推进旅游业成为重要经济产业做出贡献。文化、体育与旅游部将协助承天顺化省有效举办2025国家旅游年和各大节日庆祝活动。

2025年国家旅游年暨顺化文化节期间，组委会将举办四大主要活动，包括“古都之春”春季文化节、“闪亮京城”夏季文化节、“顺化入秋”秋季文化节和“顺化之冬”冬季文化节，共涵盖170多项国家级和省级活动。

 

值得一提的是，将于2025年3月25日举行的2025年顺化国家旅游年开幕式暨庆祝承天顺化省解放日50周年烟花秀；将于3月25日举行的文化产业——旅游可持续发展基础国际会议；将于6月举行的文化-旅游节和旅游、美食、越南手工艺村推介会和欧洲市场企业对接活动；将于12月举行的2025年顺化国家旅游年闭幕式四个活动为核心活动。

 

另外，组委会将在4月25日至5月6日于日本大阪市举行日本2025年大阪世界博览会（Expo Osaka 2025）期间举行2025年顺化国家旅游年推广活动、国际美食节、系列国内外旅游宣传活动等。

预计2025年顺化国家旅游年活动将接待游客480-500万人次，其中国际游客占38%40%，旅游营业收入10.8~11.2万亿越盾。（完）

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