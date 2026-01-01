顺化公布2026年文化节日程 再现阮朝颁朔礼迎新春

顺化故都遗迹保护中心主任黄越忠在仪式上表示，2025年取得的丰硕成果为顺化迈入新发展阶段奠定了坚实基础，注入了强劲信心与动力。2026年顺化文化节将以“四季模式”呈现，计划举办涵盖文化、艺术、体育及国际交流的近80项活动，旨在进一步巩固顺化作为越南“文化节之城”与特色遗产城市的独特地位。

黄越忠强调，当前顺化正以保护与弘扬故都遗产价值为核心，全面推进中央直辖市建设。在此背景下，2026年文化节被赋予特殊使命：它不仅是守护与弘扬地方文化精髓的关键平台，更是推动城市向“遗产、生态、景观、环境友好、智慧”目标转型的重要契机，有望使顺化文化遗产产生更广泛深远的社会影响力。



阮朝时期的“颁朔礼” 图自越通社

2026年顺化文化节“四季模式”主要内容如下： 春季（1-3月）：聚焦宫廷礼仪与传统民间节庆的活化展示。核心活动包括文化节开幕仪式、再现“颁朔礼”及一系列充满“顺化年味”的节庆体验，在传统春节文化场景中巧妙融入当代艺术表达。 夏季（4-6月）：以“文化遗产与融合发展”为主题的“2026年顺化文化节周”。期间将邀请国内外艺术团体，在经修复的各类遗产空间内举行多形态艺术演出，为观众提供新颖而深刻的沉浸式体验。 秋季（7-9月）：亮点是“2026年顺化灯笼节”等中秋系列庆典，配套活动包括专题展览、艺术装置、灯笼巡游、舞狮及特色文艺演出。 冬季（10-12月）：将以多场全新策划演唱会及新年倒计时庆典等为重点，营造温暖欢快的冬季氛围，为全年文化节画上圆满句号。 此外，文化节期间还将有众多由国内外机构及个人组织的配套展览、节庆和联欢活动同步举行。

作为本届文化节的序曲，当天再现的“颁朔礼”原为阮朝于农历岁末为皇室、百官及天下百姓颁布新历法的重要国家典礼。此次艺术化再现，不仅是对宫廷礼仪遗产的生动复原，更让公众与游客在新年伊始即能深切感知顺化故都深厚的历史底蕴与文化精神。（完）