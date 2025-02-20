韩国SK集团对越投入数十亿美元的资金 标志着韩国投资商的回归

韩国第二大企业SK集团有计划对越南进行大规模投资，可能达到数十亿美元。该集团的“加大投资力度”将标志着韩国投资商在越南的回归。

获悉，SK集团将在越南开展有关液化天然气发电的三大项目，力争发展与人工智能、氢能、物流、环境友好型农业和创新相关的新能源中心。

上周，韩国SK集团会长、大韩商会会长崔泰源（Chey Tae Won）会见越共中央总书记苏林和政府总理范明政时表示，SK正努力寻求机会，为越南经济长期、可持续、高速增长与发展提供支持。

此前，海防市的Ecovance 高科技生物降解材料制造工厂是SK集团在越南的首个直接投资项目。该项目于2023年9月获得投资许可证，于2024年5月开工，总投资额达5亿美元。

崔泰源会见越南计划与投资部部长阮志勇时强调，SK将越南视为未来投资战略的优先合作伙伴。他们希望SK的项目将会迅速得到实现，并收获诸多成果。SK集团希望参加越南绿色转型过程，为越南到2050年实现净零排放目标作出贡献。

长期以来，韩国一直是越南的首要投资者。越南计划与投资部外国投资局数据显示，截至2025年1月底，韩国企业对越投资总额已超过920亿美元，在对越投资规模较大的国家和地区位居榜首。

上述成果得益于三星显示器越南公司（Samsung Display）今年初已获得投资许可证，以调整与增加北宁省新一代屏幕生产工厂的投资资金，首先为12亿美元。

三星领导表示，该公司希望通过这笔投资资金将越南变成三星全球新一代屏幕生产制造的“根据地”。

另外，最近会见越南政府总理范明政时，三星（越南）公司总经理崔周湖（Choi Joo Ho）及其继任者罗基洪（Na Ki Hong）表示，除了传统投资领域外，三星将继续扩大越南在新领域的投资。

目前，三星在越南的投资额已超过230亿美元，且每年还新增投资额达数十亿美元。随着新计划的出台，很有可能未来三星还会在越南开展投资额达数十亿美元的项目。 除三星外，LG 也是持续将资本流入越南的集团。去年，该集团向海防市LG Display项目投资数十亿美元。

另外，晓星集团（Hyosung）、安靠国际科技和Hana Micron集团正在希望扩大越南投资营商规模。（完）