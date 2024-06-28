韩国驻越大使崔英三：范明政总理访韩将继续提升越韩关系水平

据越南外交部的公报，应韩国国务总理韩德洙夫妇邀请，越南政府总理范明政和夫人将从2024年6月30日至7月3日对韩国进行正式访问。

访问前夕，韩国驻越南特命全权大使崔英三接受了媒体记者有关此次访问的采访。

崔英三接受采访时表示，此次访问将成为正处于最佳阶段的韩越关系提升至更高水平的转折点。

此次访问是2022年两国关系升级为全面战略伙伴关系后越南高层领导人首次访韩。通过此访，两国将加快落实去年韩国总统尹锡悦对越南进行国事访问期间双方提出的“落实越韩全面战略伙伴关系行动计划”。

韩方期待范明政总理此次访韩，因为通过此访，两国将继续将战略务实合作提升到与全面战略伙伴关系相称的水平。当前处于最好阶段的两国关系将更好地发展。韩国驻越使馆和有关机构正在尽最大努力，力争使此次访问取得最好成果。

提及韩国为陪伴越南向绿色经济和循环经济转型过程已制定的计划时，崔英三认为，绿色转型是两国关系可持续发展的重要“钥匙”。

韩国选择越南作为第一个签署气候变化合作协议的伙伴，并在此协议基础上不断加强两国绿色转型和绿色增长合作。

在与越南的环境合作方面，韩国政府和企业界也达成一致并共同努力。首先，韩国政府为越南提供ODA援助，支持越南修改《环境保护法》，开展培训环境领域专业人才、建设废物回收设施、空气质量管理系统等的项目。

韩国企业积极对越南环保领域投资。于2023年8月投入运营的北宁工业区内垃圾焚烧发电厂是Chosun Refractories ENG有限公司与绿色之星环境有限公司之间的首个联营投资项目，投资总额2500万美元。

截至目前，两国之间的环保合作仍在持续。一周前，6月20日，两国已按照所签署的气候变化合作框架协议举行气候变化合作联合工作组第一次会议。通过该会议，韩国与越南已扩大合作范围，包括国际温室气体减排项目和实施减少碳排放的多方面努力。

崔英三大使表示，韩国与越南是最特别的伙伴之一，并必定在两国关系中取得无限发展。没有任何东西可阻止两国关系发展。韩国与越南完全没有任何利益冲突。两国关系为满足彼此需求的关系。例如，两国已形成互利关系，韩国已向越南分享经济发展经验，越南同时分享人力资源和丰富的自然资源。

通过双边之间的合作，越南将能实现“到2045年成为高收入发达国家”的目标，韩国也能实现“全球枢纽国家愿景”，为自由、和平和繁荣做出贡献。（完）