“韩国文化之路”节日 ——向越南人推广韩国文化之美

2024年“韩国文化之路”节日近日在河内市北慈廉郡韩国驻越大使馆举行。节日期间，组委会举行富有韩国文化特色的丰富活动。该活动是2024年韩国旅游年框架内的活动之一，由韩国驻越南大使馆与越南-韩国文化中心联合举行。

2024年第三届“韩国文化之路”节日期间，组委会举行了试穿韩服、韩国旅游探索、K-pop歌舞表演、韩国美食展、传统游戏等各种文化体验活动。

值得注意的是，为了庆祝2024年韩国旅游年，组委会设置了拍照区，并介绍了由韩国文化体育观光部启动的“地域文化魅力百选”项目中选定的具有地区代表性的文化名胜和旅游目的地。

韩国驻越大使崔英三说：“节日第一天很多游客前来参加活动。我相信为期两天的本届节日会吸引更多游客来参加。据我所知，去年赴越南旅游的韩国游客近360万人次，韩国成为越南最大旅游客源市场，同时越南人对韩国也非常感兴趣。所以我相信，本届节日会吸引很多人参加。”

河内市游客 陈荷媚说：“我很喜欢韩国跆拳道，其令我印象深刻。”

河内市游客范氏玄说：“组委会已经设有许多韩国饮食展位。我对韩国饮食印象深刻。我也非常喜欢韩国文化。有机会的话，我一定会去韩国旅游。”

“韩国文化之路”节日于2022年首次举行，吸引众多当地居民和游客的关注。该节日已成为向首都河内推广韩国文化的特色活动。（完）