韩国总统尹锡悦圆满结束对越南进行的国事访问

6月24日下午，韩国总统尹锡悦一行已离开河内，圆满结束从6月22日至24日应越南国家主席武文赏的邀请对越南进行的国事访问。

访问越南期间，韩国总统尹锡悦在胡志明主席陵敬献花圈，会见越共中央总书记阮富仲，与越南国家主席武文赏举行会谈，会见越南政府总理范明政、国会主席王廷惠等。

越南领导人在会见中都认为，韩国总统此访在越韩关系2022年底提升为全面战略伙伴关系关系不久后进行，意义重大，为两国关系向更广范围、更深层次、更好质量发展注入动力。祝贺韩国在疫后复苏和发展取得的重大成就。

韩国总统尹锡悦祝贺越南取得的巨大成就，强调韩国一贯重视韩越全面战略伙伴关系，并将越南视为地区政策中的重要伙伴和优先方向。

双方一致同意建立更高水平的政治互信和安全合作，保持高层定期互访与接触，介绍各自国情和共同关心的国际和地区问题，协调应对全球性挑战和非传统安全问题，将两国经贸等领域的务实合作向更高水平发展。

离开越南前，韩国总统一行走访位于河内的三星电子研发中心（R&D）。该中心于2022年12月建成，投资总额2.2亿美元，是三星在东南亚地区最大的研发中心。

访问越南期间，尹锡悦总统还同越南政府总理范明政共同出席越韩企业家论坛、出席越南国家主席武文赏和夫人举行欢迎宴会，走访河内国家大学外语大学韩国语文系，会见在越韩国人和韩国企业代表等活动。此外，6月23日在河内，越南国家主席夫人潘氏青芯与韩国总统夫人金建熙（Kim Keon Hee）共同出席越南奥黛秀和传统音乐演出活动，品尝越南著名的莲花茶。

这是尹锡悦总统首次对越南进行的国事访问。越南也是尹锡悦总统自2022年5月就任后访问的第一个东南亚国家。此访具有重要意义，为两国各领域合作注入新动力。

*另一消息，连日来，韩国媒体纷纷报道韩国总统尹锡悦对越南的国事访问。

《朝鲜日报》报道称，金大中、卢武铉、李明博、朴槿惠等韩国历任总统在访问越南时都来到胡志明主席陵敬献花圈。韩联社援引韩国总统发言人李度云（Lee Do-woon）的话表示，韩国总统尹锡悦6月23日会见了越共中央总书记阮富仲，双方讨论了促进两国关系的多项措施。

韩国媒体还介绍了尹锡悦总统与越南国家主席武文赏、政府总理范明政和国会主席王廷惠的会谈和会晤成果。

据韩国媒体称，在尹锡悦总统访问越南期间，双方签署了111份合作备忘录（MOU），涉及国防工业、医疗卫生、电动汽车和矿产等20个领域。三星、SK、LG、乐天、HD现代、大宇等韩国大型集团领导人都陪同参加了尹锡悦总统之行，这被认为是尹锡悦总统实现此访的经济目标的坚实保障。（完）