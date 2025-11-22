新闻
韩国国会议长禹元植圆满结束对越南进行的正式访问
越共中央总书记苏林、国家主席梁强分别会见了韩国国会议长禹元植。国会主席陈青敏主持仪式欢迎，并与韩国国会议长禹元植举行会谈。
在各场会谈和会见中，越南领导人对韩国国会议长禹元植访问越南表示欢迎和给予高度评价，并相信此访将取得圆满成功，对进一步推动两国国会合作关系具有重要作用，同时为越韩建立在各领域上的稳定、全面、可持续合作的法律框架奠定基础。
越南领导人认为，基于双方在战略利益上的高度一致以及多年来的合作成果，越韩正具备极为有利的条件，以塑造合作的新战略愿景，共同创造发展机遇；越方希望两国继续成为亲密朋友和可靠伙伴，在实现两国发展目标与愿景的道路上携手同行。
韩国国会议长禹元植表示，相信在越共中央总书记苏林的领导下，越南在未来将持续实现更强劲的发展，并早日完成到2045年成为高收入发展中国家的目标；同时确认，韩国将同越南携手成功实现这一重要目标。
韩国国会议长禹元植希望两国立法机构继续发挥在推动两国经济合作中的作用，开展丰富多样的交流与合作活动，促进两国议员之间的政治互信和关系；提升国会工作效率，为越韩关系的发展作出贡献。
值此机会，越南国会主席陈青敏与韩国国会议长禹元植举行了越韩两国国会合作备忘录签署仪式。
访越期间，韩国国会议长禹元植与夫人和韩国代表团造访了宁平省。（完）