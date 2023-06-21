韩国和越南开启双边合作新篇章

应越南社会主义共和国主席武文赏的邀请，韩国总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）和夫人金建熙（Kim Keon Hee）将于2023年6月22日至24日对越南进行国事访问。值此之际，尹锡悦总统就韩国和越南两国合作的主要方向及两国在多个领域的合作潜力接受了越南通讯社的专访。

韩国总统尹锡悦评价越南与韩国全面战略伙伴关系时表示，2022年，值此韩越两国正式建交30周年（1992年-2022年）之际，两国领导人决定将两国合作关系提升为“全面战略伙伴关系”。这表明两国政府和人民团结一致、拓展合作领域、深化双边关系的决心。

尹锡悦总统表示希望加强与越南的安全合作，使印太地区基于规则的秩序能够牢牢扎根。韩国将继续与越南在海上安全领域开展合作，同时希望以韩国在世界市场上得到证实的卓越技术能力为基础，扩大两国在国防工业领域的合作。

韩国将不断加强为越南和韩国共同繁荣和迈向未来的合作。韩国将继续支持越南-韩国科学技术研究院（VKIST），这是韩国政府有史以来最大无偿援助的的独立项目，使VKIST成为越南科学技术发展的中心。尹锡悦总统指出，特别是，在这次对越南进行国事访问期间，他将宣布一项新的援助项目，以帮助越南加强科技研究能力。

关于韩国政府今后与越南开展经济合作和扩大在越南投资规模的计划，尹锡悦总统表示，越南是在韩国印太战略中的重要国家，因此两国之间的合作应进一步深广发展。 合作范围需要从制造业向服务业拓展，合作方式也需要朝着扩大和充分利用彼此优势的方向开展。 韩国拟加强合作，提高越南工业领域的技术能力。

韩国总统尹锡悦评估韩越两国在双边和多边关系中的合作潜力时指出，越南正在主动、积极参与致力于世界和平的国际合作活动，力争实现 “到2045年成为发达国家”的目标。 越南的这一项目标是与“韩国-东盟团结倡议（KASI）”相一致的。

韩国将与越南在联合国、亚太经合组织（APEC）、绿色增长和2030年全球目标（P4G）)等多边组织和磋商机制中寻求创造性和更加密切的合作方案，为国际社会的和平与繁荣做出贡献。

韩国总统尹锡悦指出，此次访问是他就任韩国总统一职后首次对东南亚国家进行双边访问。 因此，此访意味着韩国与越南一道同行，正式启动 “韩国-东盟团结倡议（KASI）” 全面实施。

尹锡悦总统表示希望，在落实“韩国-东盟团结倡议（KASI）”的过程中，以及为实现明年建立韩国-东盟全面战略伙伴关系的目标，韩国和越南将加强更密切的合作与对话。 从而，两国将能够为包括东盟在内的印太地区的和平与繁荣作出更大贡献。

谈到韩国政府关于促进两国人文交流的政策，尹锡悦总统表示，韩国政府将为两国人文交流提供制度性支持，使其发展得更加强大 。 此次访越期间，尹锡悦总统将与越南最高领导人一道努力，为两国人民互访便利、生活安全幸福提供保障。

特别是，韩国将加大支持力度，扩大两国子孙后代的交流。尹锡悦总统表示相信，当两国子孙后代更加相互理解、相互喜爱时，两国关系的未来将越来越光明。（完）