韩国各地继续是河内市重要且享有盛誉的合作伙伴

越通社驻首尔记者报道，在于10月19日至22日对韩国进行工作访问框架内，河内市人民委员会主席陈士青率领河内市代表团分别会见韩国国会议长禹元植（Woo Won Shik）和韩国京畿道知事金东兖，签署关于建立河内市人民委员会与京畿道之间友好合作关系的备忘录，分别会见首尔市市长吴世勋、首尔市议会议长崔好廷（Choi Ho Jung），与韩国部分大型企业代表会面。

会见时，韩国国会议长禹元植强调，经过30多年的发展，越韩合作关系在许多领域取得显着、有效、实质性进展。2022年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

河内市人民委员会主席陈士青强调，韩国是越南在许多领域的首要伙伴之一，在对越直接投资中排名第一，在官方发展援助（ODA）中排名第二，在贸易中排名第三。韩国也是越南第二大客源市场。河内市一向重视优先与韩国各地和各伙伴发展互利共赢、友好合作关系。他强调，河内一直为韩国企业和公民在本市经营、生活与工作创造便利条件，同时大力推进文化交流、旅游合作、地方交流和民间交流，增进双方互相理解，为两国关系可持续发展奠定基础。

会见韩国京畿道领导时，陈士青强调，此访目的在于促进河内与包括京畿道在内的韩国各地方、组织和企业的务实合作。

陈士青建议京畿道领导人支持河内和乐高科技园区管理委员会与京畿道住房和城市开发公司的合作。

会见时，双方签署了关于建立河内市人民委员会与京畿道之间友好合作关系的备忘录。

10月22日，河内市高级代表团分别会见首尔市市长吴世勋和首尔市议会议长崔好廷。 首尔市市长吴世勋建议两个城市注重智慧城市、数字化转型和城市规划等领域的合作，考虑在红河两岸规划制定和实施等具体项目方面继续合作的可能性。吴世勋希望与河内市分享城市建设和治理经验。

首尔市议会议长崔好廷希望双方有效落实河内市人民议会与首尔市议会2023年12月签署的合作备忘录。双方一致同意于2026年举行纪念河内与首尔建立关系30周年的活动。

此前，10月21日下午，河内市代表团出席2024年河内-韩国贸易投资促进会，与韩国一流企业代表会面。（完）