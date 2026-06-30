韩国伙伴助力越南西宁省打造无人机生态系统

座谈会上，西宁省领导简要介绍了该省的整体投资环境，以及科学技术、创新创业和数字化转型的步伐与发展方向；同时通报了西宁省构建无人机生态系统的战略，以及该省正在研究和部署的各项机制、政策和重点项目。



韩国目前是西宁省最重要的投资伙伴之一。在对该省进行投资的40多个国家和地区中，韩国的项目数量位居第二、注册资金总额位居第四，累计获批项目298个，投资总额超23.6亿美元。乐天食品（Lotte Foods）、松月（Songwol）、希杰希爱农（CJ Agri）、可比物流（Cobi Logistics）和Speed Vina等多家韩国企业在当地运营顺畅且效益良好，为推动当地加工工业、物流及配套工业的发展做出了积极贡献。



会上，DTONIC VINA公司代表介绍了该公司在无人机和人工智能领域的综合实力、业务经验与技术解决方案，同时提出了多项在西宁省开展投资合作的建议。双方还就无人机在诸多领域的应用潜力进行了深入讨论，包括高新技术工业发展、物流、智慧农业、资源管理、环境保护、基础设施监测、应急救援以及边境管理等。

DTONIC VINA公司代表。图自越通社

座谈会上，西宁省人民委员会副主席范晋和高度评价了DTONIC VINA公司对西宁省科学技术、科技创新及数字化转型（特别是无人机、人工智能和战略性技术领域）发展愿景给予的高度关注。范进和副主席强调，西宁省始终欢迎实力雄厚、技术先进的各界企业前来考察、对接与投资合作。



范晋和表示，西宁省将发展无人机生态系统确定为推动科技、创新和数字化转型的突破性方向之一，并将其与高新技术工业、物流、智慧农业、资源管理、环境保护、基础设施监测、应急救援及边境管理深度融合。与拥有丰富经验和现代技术的国际企业开展合作，将有助于推动这一目标的早日实现。



双方一致同意继续研究在若干重点领域的合作可行性，包括：建设符合国际标准的无人机测试、培训与考核中心；开发无人机飞行数据管理平台（UTM）以及服务于国家管理的无人机运行监视管理系统；开展人力资源培训、技术转移以及无人机在优先领域的研发与应用项目；同时，研究在西宁省投资建设集无人机研发、生产、组装、测试与应用为一体的综合区。



西宁省人民委员会副主席还建议DTONIC VINA公司继续与该省科技厅保持紧密配合，尽早制定关于技术、投资模式、政策支持需求及实施路线图的具体方案，以便职能部门依法进行审议并协同推进落实。（完）