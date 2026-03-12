韩国企业寻找与越南永隆省的投资合作机遇

3月12日，永隆省人民委员会举行永隆省与韩国大田市投资对接与经贸交流会。



永隆省人民委员会副主席阮竹山在会上表示，该活动旨在延续永隆省2025年10月在大田市开展投资促进工作的积极合作成果。同时，这也是两地机关、企业见面交流、互通信息、寻找投资合作与贸易促进机遇的机会，助力推动永隆省与大田市合作关系日益务实高效。



永隆省是九龙江三角洲地区发展潜力巨大的地方。该省拥有便利的陆路和水路交通系统，超过130公里的海岸线和重要的河网，具备发展海洋经济、物流、可再生能源和沿海工业的条件。此外，永隆省在商品化农业方面也具有优势，特别是椰子、果树和水产养殖，为发展加工业和扩大投资贸易合作奠定了良好基础。



阮竹山希望大田市企业加强对接，在双方共同关注的领域寻找投资贸易合作机会，如：加工制造业和高科技；高科技应用农业、智慧农业；数字化转型、改革创新；绿色和可持续发展经济。



永隆省领导承诺始终陪伴、创造便利条件，构建透明、稳定的投资环境，以吸引包括大田市企业在内的外国企业前来了解、合作和在当地长期投资。



对接会现场。图自越通社

大田市议会副议长黄教安（Hwang Kyoungah）表示，韩国与越南整体关系、大田市与永隆省的合作关系已取得诸多积极进展，为双方企业在多个领域加强交流、寻找合作机遇奠定了有利基础。借此，各地可发挥自身优势，扩大对接，进而形成更多务实有效的合作计划。

黄教安表示希望，通过本次会议将有更多具体合作协议得以展开，同时确认愿意陪伴、积极支持，推动两地企业界合作关系和对接，促进共同发展。

会上，韩国企业代表对永隆省的城市发展、清洁能源、交通基础设施和工业区等领域表示关注；同时希望更详细了解税收政策、土地租赁优惠以及投资环境的稳定性。双方期待利用永隆省的农业优势结合韩国的先进技术，迈向可持续发展。

韩国目前是永隆省在投资和贸易领域的重要合作伙伴之一。截至目前，该省有34个韩国企业直接投资的项目，注册总额超过3.5亿美元，集中于工业生产、农林水产品加工、服装和饲料生产等领域。

永隆省与韩国的贸易关系也不断发展。2025年，该省对韩出口额达1.687亿美元，增长16.73%；进口额达1.244亿美元，增长20.57%。该省的主要产品，如水产品、椰子制品、纺织服装、陶瓷等，正逐步扩大在韩国市场的份额。

除投资和贸易外，双方还推动地方发展、人力资源培训和管理经验分享等领域的多项合作活动。（完）