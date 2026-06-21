在许多地方，第72号决议精神正通过务实的模式和方案得到具体化，使人民健康照顾工作发生明显改变。



革新管理方式，提升诊疗质量



在顺化市，2026-2030阶段定期开展健康检查或免费筛查计划正在部署实施，其目标是辖区内100%的民众每年至少接受一次健康检查，并通过建立健康档案跟踪健康情况，并更新至电子健康手册中，为实现生命周期连续健康管理奠定基础。



胡志明市正在加快推进电子健康档案建设，服务于数字环境中市民健康管理工作。截至2026年6月中旬，该市卫生部门的“社区健康”平台已完成230多万名市民的健康数据更新工作。



在富寿省，许多医疗机构正将患者的满意度作为衡量服务质量的尺度。各家医院加大行政手续改革力度，应用信息技术，打造绿色、清洁、安全的诊疗环境，同时在地方直接开展多项高深技术。



除了提升诊疗质量外，弱势儿童群体的照顾工作也深受关注。在莱州省，“播种希望绿苗之旅”计划正得到积极展开，旨在为处境困难的残疾儿童和先天性畸形儿童进行免费筛查和手术。预计将有300多名儿童接受检查，符合条件的众多病例将在中央级医院专家和医生的参与下接受手术。



巩固预防医学，构建现代系统



富寿省妇产儿童医院加大专业技术在儿科护理中的应用。图自越通社

落实第72-NQ/TW号决议精神，预防医学工作继续被确定为保护人民健康的关键任务。许多地方正主动部署传染病防控方案，提升监测能力，并随时准备应对公共卫生风险。



清化省卫生部门正在加强对手足口病、登革热、麻疹、百日咳等夏季传染病的监测；同时准备好药物、物资、化学品以及疫情发生时的收治与治疗方案。防疫工作与提高接种率、开展改变行为的宣传以及动员社区参与相结合。



嘉莱省加强与西原卫生流行病学研究院配合，旨在提升流行病学监测能力，及早发现风险并向基层医疗提供专业支持。



在提升预防能力的同时，许多地方正集中投资发展现代、配套的医疗体系。北宁省正集中部署“加强医疗系统发展、实现突破、提升北宁省人民健康保护、照顾与提升工作效益”方案，预计总经费近18.183万亿越盾；旨在满足辖区内360多万名市民的医疗需求。



各地的部署落实结果表明，第72-NQ/TW号决议正逐步通过符合实际的程序和计划得到具体化。增强基层医疗能力、在健康管理中应用数字技术、主动防病以及投资现代医疗系统，正有助于提升民众获取医疗服务的能力。这是建设走向公平、高效和可持续医疗系统的重要基础，使每位民众都能获得全面的健康照顾，及早发现疾病风险，并在社区直接享受高质量的医疗服务。（完）