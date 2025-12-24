“革命之路——胡志明同志在中国”专题展在重庆举行

越通社驻华记者报道，“革命之路——胡志明同志在中国”专题展于12月23在重庆红岩革命纪念馆正式开展。



该展览是在越南驻重庆总领事馆的支持下，由中国重庆红岩革命历史博物馆、广东革命历史博物馆、越南胡志明博物馆以及部分越中文博单位策划推出。



越南驻重庆总领事馆总领事裴原龙，重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）党委书记徐光煦，重庆市人民政府外事办公室副主任冯子敏等领导代表出席活动。



展览分为“志同：筚路蓝缕 创建组织”“恩深：同仇敌忾 抗御外侮”“义重：互相支持 亲密往来”“情长：友谊之光 共谱华章”四个部分，通过230余张历史图片、档案照片，再现全民族抗战时期胡志明与中共中央南方局及各地八路军办事处人员并肩奋斗的历史。



越南驻重庆总领事馆还与重庆红岩革命历史博物馆合作推出了革命情谊文创咖啡“同志加兄弟”Macchiato（玛奇朵）。图自国际报

越南驻重庆总领事馆总领事裴原龙在展会上发言时强调，此展是在纪念胡志明主席诞辰135周年、中越建交75周年并有效开展“越中人文交流年”之际举办的一项极有意义的活动，充分体制两国历代领导人不断培育、巩固和发展的睦邻友好关系。通过此展，两国人民，特别是年轻一代，将更深刻地理解由两国革命前辈领导人和战士们从艰难岁月起共同谱写的越中传统友谊的光辉历史篇章。



展会期间，越南驻重庆总领事馆还与重庆红岩革命历史博物馆合作推出了革命情谊文创咖啡“同志加兄弟”Macchiato（玛奇朵）。该款文创咖啡原料为越南邦美蜀罗布斯塔咖啡豆和中国广西水牛奶，命名也源自胡志明的名句“越中情谊深，同志加兄弟”。（完）