非物质文化遗产焕新生机：盲人曲登上观光巴士

河内夜景线双层巴士观光路线带领游客领略河内夜晚的美景。沿途中可以欣赏到河内大剧院、升龙皇城、胡志明主席陵等著名景点，一边感受河内夜晚的迷人魅力，一边沉浸在由年轻盲人曲艺术家表演的盲人曲演唱空间中。

越南非物质文化遗产推广促进中心盲人区艺术家阮黄协：巴士跟早就消失的电车有所相同。为了再现传统空间特色和给盲人曲赋予时代气息，除了表演经典的盲人曲选段外，我们还创作新的曲目，希望通过这一节目唤起人们对昔日电车内盲人曲演唱景象的记忆。

传统盲人曲与流行音乐融合创新，让这门传统艺术更容易接近观众。除了欣赏盲人曲外，游客还有机会了解电车内盲人曲的来龙去脉，享受昔日重来空间以及亲手体验打击越南传统乐器。

河内市开放大学学生阮玉玄：这是一个富有特色的旅游线路，除了欣赏河内夜景外，我们还可以进一步了解越南盲人曲这门艺术类型。

胡志明市游客 武原军：这是向国际友人推广越南文化的最佳方式。不过，如果能配上英语讲解，那就更好。因为背后的故事才是最引人的因素。

电车内盲人曲演唱景象在观光巴士上重演，唤起人们对昔日空间的记忆，从而让当今的年轻人对越南民族传统艺术更加了解。（完