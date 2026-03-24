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青年力量彰显担当 成为传承传播民族文化的重要生力军
本次活动以“95年光辉传统·青年传播民族文化价值”为主题，在越南国家传统戏剧院举行。越南文化、体育与旅游部副部长谢光东在致辞中表示，要持续加强青年政治思想与革命理想教育，落实第80号决议，着力培养有文化责任感、创新能力和国际视野的青年队伍；同时推动文化与经济深度融合，促进文化产业发展。
谢光东指出，应充分发挥青年在文化保护与创新中的先锋作用，特别是在传统艺术传承领域，打造具有市场价值和传播力的文化产品；要加快科技应用与数字化转型，创新文化传播方式，推动越南文化走向世界。
活动期间，团员青年们观看了由国家传统戏剧院排演的改良剧《山河之债》。该剧再现了胡志明为民族独立探索道路并领导革命的历程，融合多种传统艺术形式，生动呈现了越南丰富多元的文化风貌。
此外，青年们还参与了书法体验、东湖民间画制作、面具绘制及民间游戏互动，并与青年艺术家就嘲剧、筹剧、改良剧等传统艺术形式进行交流。近年来，“带团员走进传统艺术剧院”模式已在多地推广，吸引数千名团员参与，成为传播传统文化的重要平台。
活动前，各单位代表和团员青年还前往胡志明主席陵敬献花圈，并在主席府67号遗址上香缅怀胡志明主席。
多年来，各单位青年团紧扣职能任务，积极开展各类实践活动，在志愿服务、基层支援和创新等方面成效显著。作为国家通讯社，越通社青年不断提升专业能力，积极运用数字技术和多媒体手段传播权威信息，多项新闻作品在国家级评奖中获奖。（完）