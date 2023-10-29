需出台适合政策和机制 助推绿氢发展

28日下午，越南计划与投资部、国家创新中心同工贸部、亚洲发展基金、SK集团、石油集团（Petrolimex）联合在和乐高科技园区国家创新中心（NIC Hoa Lac）举行题为“越南能源转型与绿氢能源产业发展”的高级别论坛。

该论坛是与会代表就全球绿氢能源发展趋势进行讨论、对越南市场的潜力和要求进行评价，提出越南逐步实现《国家能源总体规划（2021-2030年阶段，远期展望到2050年）和《绿氢能源规划》中各项内容的政策和措施的平台。

计划与投资部部长阮志勇在论坛上发表讲话时表示，绿氢是追求“绿色的未来”进程的重要措施之一。这是有望为包括越南在内的发展中国家提高可再生能源价值，应用于多个生产产业和日常生活的措施，他同时强强调了发展绿氢对越南能源转型过程的迫切性。

韩国SK E&S高级领导分享了为越南绿色经济和其他经营模式革新工作做出贡献的知识。

各位专家也建议越南应尽早通过适合政策和机制，以建立有关氢能的基础设施和价值链，其中包括为引进对清洁氢生产项目的投资创造便利条件，集中该领域研发活动和建立有关氢气的技术标准等。

论坛上，各位代表还集中讨论能源领域中的全球趋势—技术和投资趋向，国家能源总体规划（2021-2030年阶段，远期展望到2050年和绿氢能源规划内容，越南绿氢潜力、出口标准要求，典型循环经济模式：从可持续采矿志绿色、智能生产、2050年愿景等主要议题。

论坛期间，计划与投资部、工贸部、亚洲发展基金、德国国际合作机构（GIZ）、Masan High-Tech Materials、“生物-循环-绿色”（BCG）亚太能源、Capital Nature投资基金和河内国家大学等的领导已签证了合作备忘录的签署。

计划与投资部领导表示，这是越南绿氢能源领域发展的重要一步，为各方合作、一起研究和展开能源项目、绿色经营模式，研究和发展清洁能源和气候变化等领域打下基础。（完）