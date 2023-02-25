零售市场为现代商业基础设施发展注入动力

在越南贸易和服务业近期趋于持续复苏的背景下，胡志明市多家企业和零售商开展商业基础设施改造计划。

越南房地产经纪人协会（VARS）预测，由于品牌的不断扩张，2023年，胡志明市等大城市商业中心体系对零售空间租赁的需求量将继续强劲增长。

胡志明市旧邑（Gò Vấp）郡的Emart二号购物中心和守德市守添坊Thiso Mall Sala 的剩余楼层已将开业日期推迟到今年。怡丰城、潘多拉城、乐天玛特等部分投资者也计划在2023年进行改造和改变租户结构。

截至目前，富润黄金珠宝公司 (PNJ)商店系统已增至364家，遍布全国63个省市中的55个。因此，2022 年PNJ新开了38家门店，其中包括3家Style by PNJ商店和2家PNJ Watch商店。

PNJ代表指出，由于有效的新客户开发和客户服务，该公司经营活动在每个渠道均同步增长。与此同时，PNJ在线下和线上市场也采取了合适的产品策略和多渠道营销方案，灵活地满足每个市场和目标客户群的需求。

据一些专家预测，2023年胡志明市零售额将达626万亿越盾，同比增长21%；食品饮料行业同比增长7%等。

2023年1月，胡志明市消费品零售和服务收入总额同比增长5.7%，对胡志明市的商业空间出租能力注入了巨大动力。

另一方面，越南的电子商务活动正在发展成为一个重要的分销渠道，并吸引了忠实客户和潜在客户。越南以每年约20%的增长率跻身世界电子商务增长率最高的前5个国家之列。

电子商务的增长趋势促使一系列商家和零售商进行整合，形成线下、线上销售和物流服务的交叉点，使多渠道策略更受市场欢迎。通过这种模式，零售连锁店可以开展在线业务、少量大型商店和大量分布广泛的小型商店可以充当履行中心，将货物直接从仓库交付给客户。

许多从事物流行业的单位认为，包括越南在内的东南亚乃至亚洲地区对物流企业来说是一块充满潜力和机遇的沃土。行内“玩家”需要认真投入技术和仓储系统，扩大邮局数量，连接多方业务，打造完整的生态系统。（完）