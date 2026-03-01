雅迪在越南北宁斥资1亿美元的智能制造工厂正式竣工投产

3月1日，中国智能电动摩托车品牌雅迪（YADEA）在位于越南北宁省新兴工业区的智能制造工厂正式竣工投产。雅迪越南宣布与Grab越南达成战略合作，旨在推动越南绿色交通转型。



竣工仪式上，雅迪发布了针对越南市场的旗舰电动摩托车雅迪Osta。该车采用新复古设计，单次充电续航里程最高达180公里。



雅迪工厂一期投资超1亿美元，占地23.22万平方米，一期产能为每年100万辆，全面投产后将逐步提升至每年200万辆以上。项目初期预计为约1000名劳动者创造就业机会，后续阶段可扩大至3000人。



北宁省人民委员会常务副主席梅山在活动上表示，雅迪制造工厂的落成和新品发布具有重要意义，是当地政府与企业有效合作的鲜明体现。雅迪持续扩大投资，是当地良好投资环境和企业战略眼光的证明。

雅迪发布了针对越南市场的旗舰电动摩托车雅迪Osta。图自互联网

北宁省对雅迪追求的绿色交通工具发展理念给予充分肯定，认为这符合越南能源转型、减排及可持续发展的趋势。



梅山表示，希望企业继续将北宁视为其全球价值链中的战略基地，加大研发投入，加强与国内企业联动，逐步提升本土化率，形成同步且具有国际竞争力的电动车生产生态系统。



省领导特别建议企业注重人才培养、技术转让，打造一支高素质的本地技术劳工队伍。



政府方面，北宁省领导承诺，将本着"建设型-服务型政府"的精神，与企业并肩前行，优化投资环境，提升基础设施质量，推进行政制度改革，为企业提供稳定、透明的营商环境。



活动期间，雅迪越南与Grab越南签署了战略合作协议，旨在推动电动摩托车在网约车司机队伍中的使用。（完）