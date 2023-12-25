隆安省多措并举为投资者营造良好的投资环境

据隆安省人民委员会的消息，2024年，该省将进一步加快行政体制改革，为投资者营造开放、透明、具有吸引力的营商环境。

2024年，隆安省努力使竞争力指数（PCI）重回全国前列，加大招商引资力度，保持与企业的对话交流，与商协会联系，及时掌握并着力解决企业的困难，对外公布该省发展规划以及重大投资项目的相关信息，帮助企业和民众了解掌握情况等。

隆安省将全力发挥全省的潜力和优势，促进可持续发展，其中重点关注推进产业结构调整，发展配套产业、加工业、能源产业，在基础设施、港口、物流等领域吸引资金。

隆安省人民委员会要求各单位和地方克服困难，迎难而上，切实做好拆迁、补偿、安置工作，统筹构建现代化基础设施体系。

隆安省计划投资厅代厅长张文烈表示，2023年，该省不断吸引投资，寻找大型投资项目和信誉良好的投资商。同时积极举办企业对接会、促销会，会见外交机构代表，介绍该省投资环境等。

年初至今，隆安省为80个国内项目颁发投资许可证，新增注册资本近86万亿越盾（折合人民币265亿元），同比增长1.59倍；增资项目20个，增资资金近5万亿越盾（折合人民币15.4亿元）。

此外，年初至今，隆安省向116个外资项目颁发投资许可证，新增投资资金达近5.95亿美元，同比增长37.1%；增资项目79个，增资资金1.34亿美元。截至目前，该省外商直接投资项目共1245个，投资资金总额超过106亿美元。（完）