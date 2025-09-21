陈青敏马来西亚之旅彰显越南对AIPA与东盟合作的责任与担当

黎英俊谈到陈青敏此访取得的成果时表示，本着"积极参与、实质贡献、突出烙印"的精神，陈青敏马来西亚之旅取得圆满成功，达成既定目标，在各方面留下了深刻印记，由此有力彰显了越南对AIPA与东盟合作的积极奉献与责任担当。



在双边层面，此访体现了两国落实2024年11月越共中央总书记苏林访马期间建立的全面战略伙伴关系的高政治决心，其中包括推动两国议会合作日益走深走实。通过此次访问，特别是在马来西亚将担任2025年东盟轮值主席国的背景下，双方进一步深化政治关系和多领域合作。越南愿同马来西亚及东盟各国共建"可持续性与包容性"的东盟共同体，巩固东盟在区域架构中的核心作用。



陈青敏与马来西亚上议院议长和下议院议长举行会谈，会见了马来西亚总理，与旅马越南人社群交流，并取得诸多符合两国愿望的实质性成果，为地区和平、稳定、合作与发展作出贡献。双方达成多项共识 ，特别是在经济、贸易和投资领域，力争尽早实现双边贸易额突破180亿美元目标；继续通过文化、旅游和民间交流，尤其是年轻一代的交流，增进两国人民之间的相互了解。



陈青敏会见马来西亚总理。图自越通社

议会合作是此访期间双方重点推进的议题。双方同意通过加强各层级尤其是高层互访、开展女议员与青年议员交流，推动议会渠道合作；促进信息共享，开展经验交流，为落实l两国新确立的全面战略伙伴关系框架下的新领域合作创造有利条件。



双方还将加强对两国政府签署的国际条约和合作协议的执行情况进行监督，确保其取得实效。双方将继续在AIPA、各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛（APPF）等地区乃至国际场合上保持密切配合，为维护地区与世界和平、稳定与发展环境作出贡献。



在多边层面，陈青敏出席AIPA-46意义重大，此行恰逢越南加入东盟30周年和参与东盟议会联盟大会30周年（1995-2025），特别是在东盟正准备迈入以《东盟共同体2045愿景》为指引的东盟共同体建设新阶段之际进行。



AIPA-46大会通过了由越南提议并作为共同提案国的决议，旨在推动数字经济、数字化转型、网络安全、增强区内贸易、提升与伙伴合作成效、发挥议会外交在维护地区和平稳定中的作用等优先领域的合作。



在AIPA-46框架内，陈青敏还会见了老挝、柬埔寨和东帝汶国会代表团团长，由此确定了政治外交、经济贸易投资、科学技术、清洁能源、电信、民间交流等领域的新合作方向，助力推动越南与各伙伴务实合作关系深入发展。



出席第46届东盟议会联盟大会的各国领导代表合影。图自越通社

黎英俊同时表示，此访的积极成果为推动和深化越南与马来西亚在多个领域的合作，使之与新建立的全面战略伙伴关系定位相称开辟了机遇。今后，双方相关部委、部门、地方将完成并展开落实《2025-2030年行动计划》。



首先、双方将继续推动高层代表团互访及党际、政府、国家、议会、民间等所有渠道的交流活动，以增进相互理解与信任；发挥并提升现有合作机制的成效。 其二、经济合作继续被视为双边关系的亮点。越南各部委、行业、地方将主动与马来西亚伙伴共同注重推动和支持两国企业参与，以扩大贸易和直接投资关系，早日实现贸易额180亿美元目标并朝向更高目标迈进。



其三、在社会文化领域，两国将加强民间交流，扩大教育、职业培训合作项目，特别是高质量人力资源培训，进一步推动旅游业，向越南学生提供更多来马学习的奖学金。



其四、越南将继续支持马来西亚担任2025年东盟轮值主席国期间提出的议题和优先事项，就共同关心的国际和地区问题紧密合作、协调立场，推动建设强大、团结、保持区域核心作用的东盟共同体；努力促进地区与世界和平