陈青敏意大利之行：厚植越意传统友谊 为两国关系发展注入新动力

越南国会主席陈青敏即将对意大利进行正式访问前夕，越南驻意大利大使阮芳英就此访意义、重点内容及越意战略伙伴关系亮点和未来前景接受了越通社驻罗马记者采访。

提及此访意义时，阮芳英表示，越南国会主席陈青敏对意大利进行正式访问具有重大意义，此访正值越意战略伙伴关系处于蓬勃发展阶段。这是陈青敏在新任期内的首次出访，也是越南国会主席时隔十余年首次对意大利进行正式访问。 此访旨在进一步实化细化越共十四大提出的独立自主、多边化、多样化外交路线，强调强化国际合作是一项常态化重要任务，同时体现越南对意大利这一重要欧盟合作伙伴的高度重视。

随着越南与欧盟之间关系不断发展，陈青敏此访彰显两国领导人对深化越意战略伙伴关系的坚定决心，有助于提升越南在地区及国际舞台上的地位与作用。此访还为充分挖掘《越欧自贸协定》（EVFTA）的潜力注入新动力，同时通过与意大利等欧盟成员国这一桥梁，进一步拓展与欧盟的务实合作。

关于此访内容，阮芳英表示，陈青敏和越南高级代表团在此访期间将开展一系列重要高层接触，包括会见意大利总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella），与意大利众议院和参议院领导举行工作会谈，与越意议员友好小组举行见面会，共商加强两国议会合作等。

关于未来重点合作领域，可以肯定的是双方合作潜力巨大。经贸与投资仍是重要支柱。双边贸易额接近75亿美元，越南是意大利在东盟的第三大贸易伙伴，双方将重点高效利用EVFTA带来的机遇。

此外，双方还将推动创新、加工制造业、高科技、可再生能源以及文化遗产保护等新领域的合作向前发展。尤其是，意大利对越南配套产业、加工业及绿色经济与绿色金融等领域的投资空间广阔，潜力巨大。

两一方面，意大利在循环经济、可再生能源和文化遗产保护方面具有较高发展水平。双方可加强可再生能源、节能技术、水资源管理以及城市可持续发展等领域的合作关系。

与此同时，人文交流、教育及地方合作也是重要的潜在合作领域。在多边合作方面，双方将继续在联合国、东盟—欧盟等国际平台上保持密切协调，为促进和平、稳定与可持续发展作出贡献。

阮芳英对越意关系未来发展前景充满信心。高度的政治互信、牢固的传统友好基础，以及经济、贸易、文化、教育和人文交流等潜在领域正为推动越意战略伙伴关系迈向新高度注入强劲动力。其中，议会合作在巩固政治互信、推动两国务实合作方面发挥着尤为重要的作用。陈青敏一行在此访期间开展的活动将有助于增进双方相互了解，巩固政治互信，提升双方各领域合作层次与水平等。

此外，国会与议会在构建、完善并监督法律框架实施方面起着关键作用，从而为投资、贸易、数字化转型、可再生能源、绿色经济等领域的合作营造有利环境。意大利议会率先批准EVIPA，就是议会在营造良好投资和贸易环境方面发挥重要作用的典型例证。

在继承以往发展阶段所取得坚实成果的基础上，在两国高层领导的关心和指导以及两国人民和企业的积极推进下，越意战略伙伴关系在未来必将结出更多更丰硕的成果。（完）