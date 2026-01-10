陈锦绣同志出席党的十四大安保方案演练出征仪式

出席仪式的还有公安部领导、河内市代表和约5000名参加大会安保工作的人民公安战士和干部。



严密部署、精心组织党代会安保工作



陈锦绣在仪式上表示，距离十四大召开时间仅剩10天。在地区和国际形势持续错综复杂，敌对势力不断通过各种阴险手段进行破坏活动的背景下，这是对安保工作要求达到最高级别的时刻。



陈锦绣强调，贯彻落实中央委员会、中央政治局、中央书记处和苏林总书记的指导，党代会安保工作得到得到精细组织、严密部署。公安部已主动发布各项指示和计划，指导各单位和地方公安机关在实地和网络空间部署数百项安保方案。

参加阅兵式的特警队。图自越通社

陈锦绣高度评价人民公安力量及各单位主动掌握情况，高瞻远瞩，深谋远虑，挫败一切敌对势力的破坏阴谋，及时有效地解决复杂问题。这些成果是保障十四大顺利召开的重要前提。



强化责任担当，出色完成任务



为圆满完成这项特殊政治任务，陈锦绣要求公安部强化责任担当，团结一致，集中力量完成好以下重点任务：



深入领会并严格落实中央政治局、中央书记处和苏林总书记的指示精神，全力以赴保障党代会的绝对安全和秩序；在任何情况下保持警惕。

主动掌握情况，紧密协作，未雨绸缪，有效应对各种风险。公安部继续与国防部、外交部等有关部门和单位配合，审查和完善具体安保方案；加强国家秘密和网络安全保障，特别是要坚决与歪曲、抹黑党和国家声誉的错误言论作斗争。



同时要严明纪律，掌握各区域具体情况，最高程度确保社会治安秩序。大力发动全民参与保卫祖国安全运动。



陈锦绣强调，保障党的十四大的绝对安全和秩序不仅是人民公安的任务，也是全党、全民和全军共同的责任。



出征令下达后，各单位进行阅兵游行和训练成果汇报等活动。（完）