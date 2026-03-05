陈锦秀：反腐败、反浪费、反消极工作将继续在越共十四届二中全会上讨论

本次会议同时以在线方式连接到海州、清溪、和强、安溪、和庆、莲沼、海云等7个坊的10个分会场。



会议上，选民听取了已公布、公示的正式候选人名单的候选人简历摘要介绍。各位候选人陈述了若当选为第十六届国会代表的行动计划草案，同时听取选民的意见和建议。



越共中央书记处常务书记陈锦秀代表各位候选人发表讲话时表示，选民们饱含心血的意见体现了对国家和岘港市发展相关的许多重要问题的关注和期望。各项意见集中在完善体制、政策和法律；监督宪法和法律的执行；推动重点项目、工程的实施；发展经济社会；保护环境；提高医疗、教育质量；落实社会民生政策，帮扶贫困户、相对贫困户、高龄老人、优抚家庭；解决就业、培训人力资源以及排除积压多年的停滞项目等。



陈锦秀表示，这些都是党和国家正集中领导和指导的重大问题。其中，重点突破包括完善体制和政策；发展经济社会基础设施并保护环境；发展高质量人力资源、教育培训。越共十四大决议已提出了推动经济社会发展、保障国防安全、建设廉洁强大政治体系的各项任务和措施。



会议现场。图自越通社

关于反腐败、反浪费、反消极工作，陈锦秀表示，近期政治局已坚决指导党的建设和整顿工作以及反腐败、反消极斗争。这是党和国家的一贯主张。该内容将在即将召开的越共十四届二中全会上继续讨论，以建设日益廉洁强大的党和政治体系，满足新时期任务要求。



*此前，3月4日下午，第一选举单位的候选人与和庆、莲沼和海云等坊的选民进行了面对面交流。



陈锦秀在各场见面会上表示，3月15日将是全民的重大节日。这一天，每位公民将行使自己对国家的神圣权利和责任。选民同胞们的每一张选票，不仅是一种选择，更是将对代表寄予的信任、期望和责任托付出去。那是对本领、对敢想敢干敢对人民负责精神的信任。（完）