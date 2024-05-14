陈红河副总理：考虑制定实施电力直接交易机制具体可行的路线图

会上，陈红河副总理强调，党和国家在能源、电力领域制定了许多重大主张、政策和方向。然而，实施仍然缓慢，包括发展竞争性电力市场的主张。原因之一是法律走廊不同步、组织条件和实施模式仍具局部性。



越南《电力法》明确了电力直接交易机制，其是构建竞争性电力市场的基础。国家管理与电力生产、经营、输配等活动分开。陈红河副总理说：“国家只在确保国家能源安全的领域持有和投资，而企业无论是国有还是私营，都可以平等竞争。”



陈红河副总理表示，议定需要明确参与电力直接交易的对象；参与电力直接交易以获取经济利益和确保电网安全的各方的权利、责任和义务；优先和鼓励企业消费绿色能源和可再生能源以获得绿色信贷的政策等。此外，议定重点关注可再生电力的生产者和消费者。



陈红河副总理要求越南工贸部和越南电力集团（EVN）根据基础电源容量计算并公布可调动和输送的可再生电力容量，作为调整和减少规划中的煤电和汽电电源的依据。陈红河副总理强调，越南《2021-2030年国家电力发展规划和2050年愿景》（电力规划第八号）并不限制可再生能源，只要其符合技术标准，同时以合理的价格替代其他能源即可。”



此外，该议定还需要为企业用于管理、检查、监控和为产品提供绿色信贷的电源现状制定一个透明和公开流程的各项规定。（完）

越通社