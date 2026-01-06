陈红河副总理：加快完善法律框架 转向使用电子渔业捕捞日志

越南农业与环境部副部长冯德进在会上作报告时表示，自第28次会议以来，农业与环境部已完成并向欧盟委员会（EC）提交打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞情况报告，充分反映整个政治体系的政治承诺和巨大努力，确保数据准确性、一致性、可核查，不搞形式主义、不追求表面成效，并已认真吸取各部门、行业、地方、专家以及越南驻欧盟代表团团长提出的意见和建议。



农业与环境部同时也在完善政府总理关于切实、全面、有效落实各项打击IUU任务和解决方案的指示草案，确保坚决防止并严厉打击各类IUU捕捞违法行为；重组生产模式，加大对生计转型的支持力度，使渔民安心从事合法生产，稳定渔民生活，推动渔业实现可持续、负责任发展并深化融入国际社会等。



农业与环境部已与各有关部门、机关和地方密切配合，完善相关数据系统建设，包括在国家渔业数据库（Vnfishbase）上实施捕捞许可证发放和登记，水产捕捞日志系统（elogbook），水产品电子追溯系统（eCDT），渔船航行监控系统（VMS）以及渔业行政违法行为处理系统。



会议场景。图自越通社

目前，农业与环境部已向各地方和职能力量发放系统账号，用于检查、核对数据，从而及时发现偏差，要求更新、补充、修正并按照规定对数据进行规范化、标准化处理等。



越南科技部、越南邮政通信集团（VNPT）、越南军队工业与电信集团（Viettel）代表在会上也指出，电子渔业捕捞日志软件系统和国家渔业数据库（Vnfishbase）已准备就绪。



陈红河在会议上要求农业与环境部于2026年1月内颁布电子渔业捕捞日志实施细则，目前允许渔船同时使用纸质捕捞日志和电子捕捞日志，但在45天后必须强制使用电子捕捞日志，逾期未执行的，将被视为未申报渔业捕捞行为。



关于提交EC的IUU打击情况报告，陈红河要求继续对相关数据进行梳理和定期更新，确保清晰反映最新进展和已取得的成果。



在渔船管理和违法行为处理方面，须精准管理，明晰职责。就渔业数据库和渔船电子监管系统而言，须简化相关法律和技术指引，确保群众、船长、船员以及各级管理机构均能够便捷使用。



陈红河要求各部门、行业和地方须认真抓好各项任务落实，提高工作实效，并尽早向政府总理报告等。（完）