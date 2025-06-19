陈红河副总理出席第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会开幕式

应中国政府和中国云南省政府的邀请，越南政府副总理陈红河6月19日出席在云南省昆明市举行的第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会(以下简称第9届南博会)开幕式并致辞。

越通社驻中国记者报道，本届南博会以“团结合作，共谋发展”为主题，共设15个展馆，展览面积达15万平方米，标准展位8000个。来自30多个国家和地区以及中国20多个省市的企业参展。

越南近70家企业参加展会，共设展位130个，主要展出海鲜、腰果、胡椒、咖啡、火龙果、木薯片、椰制品、鞋类、香水和木制品等优势产品。

陈红河在第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会开幕式上致辞时对中国南博会在促进东南亚、南亚和中国经济互联互通和推动经济和谐、可持续和包容性增长等方面发挥的作用给予高度评价。欢迎中国坚定维护多边主义与自由贸易、促进发展战略对接。

陈红河建议各方发挥政府的创造性作用，增进对话，巩固基于规则、开放、自由、公正和透明的多边贸易体制，维护互补互利的供应链和生产链，为两国人民和企业加强合作创造有利条件。

陈红河希望各国加大基础设施投资，提升地区乃至全球物流互联互通水平。越南目前拥有完善的港口体系，并正在大力推进铁路、公路和航空等重要基础设施建设，愿与中国及其他国家加强合作，推动地区无缝衔接。

陈红河还建议各方共同努力，消除地区供应链中的瓶颈和障碍，扩大市场准入门槛，加强智能海关合作，相互认可彼此标准，消除不必要的贸易限制措施。

陈红河介绍了越南经济发展潜力与优势，以及在科技创新、一体化进程、立法执法和民营经济发展四大支柱上大力推进改革创新的举措，并强调，越南将与中国及地区其他国家加强全面合作，促进贸易投资和交通基础设施互联互通、扩大人文交流、发展旅游业，为地区繁荣发展、造福企业和人民做出贡献。

当天，越南政府副总理陈红河参观了越南优势商品展区。（完）