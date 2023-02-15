陈流光副总理：越南政府承诺为日本企业创造便利条件

值此越南—日本建交50周年（1973-2023）之际，越南贸易与工业联合会与日本商工会议所2月15日上午联合举行题为“共同创造创新，建设可持续发展的经济体”的2023年越南-日本经济论坛。越南政府副总理陈流光出席，并在论坛上发表指导性讲话。日本驻越南特命全权大使山田贵雄（Yamada Takio）出席论坛。

此次论坛围绕着促进越日在高科技农业、可再生能源和绿色增长、碳减排和创业等领域的合作的问题展开讨论。

陈流光副总理在论坛上发言时表示，此次论坛是具有切实意义，庆祝越日建交50周年的重要活动，并相信，此次论坛是两国坦诚讨论过去投资和经营合作利弊的良机；同时，主动提出越日两国在疫后恢复阶段的合作新想法和新机遇；从而有助于深化两国人民之间的良好合作，特别是经济合作。

目前，日本是越南重要经济伙伴之一，是越南的第一大官方开发援助资金来源国、第二大投资来源地、第三大旅游伙伴和第四大贸易伙伴。日本投资商已对越南57个省市进行投资。截至2022年12月，日本在越南投资项目共4978个，投资注册总额680亿美元，在对越南投资的141个国家和地区中位居第三。

陈流光认为，越日关系的发展比以往任何时候都更加牢固，他同时提出系列意见和建议，希望双方携手努力，为越日合作取得更大成果作出贡献。

具体，两国需要继续推进投资合作，特别是在重要工业领域的投资合作，同时注重向越南转让技术，以提高生产效率和投资营商环境质量，从而提高越南国家竞争力。

陈流光强调，越南政府承诺为日本企业在越南有效和长期投资创造一切有利条件。

他说：“我们正在面临深化越日经济关系的重大机遇。 在越日本企业的成功必将对越南国家的发展做出重要贡献，同时有助于培育两国关系越来越牢固。”

日本商工会议所（JCCI）所属湄公河经济合作委员会主席铃木祯久（Yoshihisa Suzuki）表示，该论坛将成为未来两国经济发展和加强友好关系的起点。

铃木祯久表示，除了成为制造业投资热土，越南作为一个拥有近 1 亿人口（其中大多数是年轻人）的消费国，目前正成为一个对服务业和创业发展具有吸引力的国家。他说，两国之间的人文交流和技术交流将比以往任何时候都更加密切和重要。

日本驻越南特命全权大使山田贵雄表示，东盟地区正受到日本企业的关注，日本对越南的投资意愿仍然是最大的。他希望，未来两国企业的经济关系发展越来越强劲。（完）