陈国江画家“昨天”的野外风光

经过多年的酝酿，曾经多次荣获国际奖项的画家陈国江近期在胡志明市第1郡举办了题为“昨天”的个人画展，给观众带来深刻的印象。



画展上展出了约 15 幅油画和布面漆画。数百名艺术爱好者和公众已前来观赏并祝贺这位2015年毕业于胡志明市美术大学绘画系的年轻画家。



陈国江的绘画风格与他在越南的许多同龄画家略有不同。在他的作品中，自然风光自有悲欢的意境，但缺少了人的身影。



陈国江表示，这次画展就像是对过去创作过程的自我奖励。对他来说，情感有时难以用语言表达，因此他全部通过绘画来诠释。这些不是什么伟大的成就，只是让大众更多地了解生命的美好以及有趣的生死之旅。“昨天”画展将在他努力发现自己和生活的过程中结束一段难忘的绘画旅程。



在“昨天”个人画展之前，去年陈国江举办了他的首个个展“触景”。他的部分作品曾入选全国展览、Dogma奖、2019青年美术展等。

按计划，“昨天”画展将持续到 12 月 9 日。（越通社/民族与山区画报）