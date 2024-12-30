在年末的最后几天，海军第四区司令部在庆和省金兰军港举行了欢送仪式，向长沙军民拜年工作代表团送行。干部战士们将启程长沙群岛，为长沙岛上干部战士和居民送上新春慰问品。

最终的年货已被送上船。除了为长沙岛部队和人民送去传统的春节礼物和地方特产外，海军第四区司令部战士们还送上了梅花、桃花、金橘树，为前哨海岛部队和岛上居民带来传统春节气氛。这也体现了全国各机关、单位、企业和个人对长沙的浓厚感情。

海军第四区146旅副政委杜海登上校：“在接待物品过程中，我们特别珍重全国人民对长沙群岛战士和人民的关怀与赠送的礼物。尽管路途遥远，气候形势复杂，但我们决心保管好这些礼物，并及时分发给部队和岛上居民。”

长沙群岛是祖国的神圣领土，历来是党、国家和全国人民的骄傲。多年来，长沙群岛干部、战士和人民已经克服无数困难，顽强坚守岗位，完成了维护海洋岛屿主权的任务，致力于将长沙岛县建设成为民族意志和力量的象征。

庆和省人民委员会副主席丁文绍：“庆和省始终将长沙群岛视为国家不可分割的一部分。因此，照顾好在岛上工作和生活的力量的物质和精神生活是全民族的神圣责任和义务。这次旅行不仅带来了有意义的春节礼品，也是一个激励日夜守护祖国神圣海洋海岛的机会。”

对于长沙群岛官兵和人民来说，这些年货是十分宝贵的礼物，成为他们的巨大鼓舞。此行也为拉近大陆与岛上驻军战士和居民之间的感情做出贡献。（完）