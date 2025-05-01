阿根廷媒体：越南以和解与和平的信息纪念战争结束50周年

据越通社驻阿根廷记者报道，4月30日，阿根廷主流新闻网Infobae发布了一组文章和大量精美图片，报道越南南方解放、国家统一50周年的盛大纪念活动。文章表示，有1.3万人参与了在胡志明市举行的阅兵游行活动。

在题为《越南以和解与和平的信息纪念战争结束50周年》的文章中，Infobae引用了越共中央总书记苏林的讲话，强调越南在战后半个世纪以来在党的领导下取得的巨大成就。他表示：“我们主张搁置过去，尊重差异，面向未来，全党、全民、全军共同努力，建设一个和平、统一、幸福、富强和发展的越南”。

文章还刊登了苏林与党、国家、政府领导人及众多国际嘉宾共同在看台上出席隆重而具有重大历史意义的庆典的照片。同时，Infobae报道指出，数以万计的市民在胡志明市街头露营过夜，期待由大批士兵、民兵和老兵参与的阅兵游行活动。

据Infobae报道，战争结束50年后，越美关系也得到了改善，今年两国将庆祝建交30周年。

在另一篇题为《越南在纪念战争结束50周年之际彰显国家成就》的文章中，Infobae引用苏林总书记的讲话报道，从一个饱受战争摧残的国家，越南如今已成为外国投资者极具吸引力的目的地。“从一个贫穷落后、战争摧毁、被封锁孤立的国家，迄今，越南已成为收入接近中高水平的一个发展中国家，深度融入全球政治体系、世界经济和人类文明，在多个国际组织和重要多边论坛中积极主动承担国际责任并发挥积极作用”。

在另一篇文章中，Infobae回顾了美国对越南的侵略战争，造成巨大伤痛与损失，以及50年前美军在越南战场上的失败。文章配有多幅历史资料图片，高度评价了越南军队和人民在争取民族独立和自由事业中的英勇牺牲与战斗精神。（完）