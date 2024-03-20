阿根廷媒体高度评价中小型企业对越南经济发展的贡献

该文章指出，在国家管理下的市场经济模式已推动各家私营企业的发展并吸引了外国直接投资资金。在1990~1997年时期，越南经济年增长率达8%；在1999~2022年时期，年增长率达7%。凭借这一“神奇”的增长率，越南是全球增长最快的国家之一。



据《Infobae》，越南的社会主义定向市场经济一直遵循两个原则：重视经济增长和关注社会问题。越南努力建设良好的民生保障体系和公共服务，确保公平，缩短贫富差距，并面向减少贫困。



《Infobae》援引了联合国发展计划的报告称，仅在10年内，越南的贫困率从2012年的18.1%降至2021年的4.4%。人均收入从1989年的96美元升至当前的4163美元，是全球增幅最高的国家之一。



在这一进程中，中小型企业起着关键作用，特别是在结构重组和劳动生产率转变方面。目前，中小型企业数量占在越南企业总数的95%，占劳动力的一半，对国内生产总值的贡献率达40%。越南作为一个出口导向的经济体。越南企业管理者的管理技能相当于中国、巴西和印度等新兴经济体的水平。



《Infobae》强调了国家对中小型企业的关注和各项扶持政策，以及外资企业在越南经济体中的作用。



此外，越南政府还注重促进辅助工业产业的发展，集中在纺织品服装、皮鞋、电子、汽车、机械和高科技等领域；颁布了多项金融政策和优惠税收政策，旨在帮助国内中小型企业发展和提高其竞争力。



《Infobae》援引普华永道咨询公司（PwC）的预测报道，越南、印度和孟加拉国是世界上从目前至2050年经济增长率最快的3个国家，年增长率可达5%。



《Infobae》还提及越南与阿根廷的关系并强调越南是南美国家的重要贸易伙伴。2023年，越南从阿根廷进口了5.3吨农产品。



此外，《Infobae》还提到越南在经济发展过程中需要解决的各种挑战，如：庞大低效的行政体系、腐败严重、教育缺乏实用性等。（完）