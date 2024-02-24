阿根廷媒体预测越南未来十年引领全球增长

阿根廷著名报纸《Infobae》2月23日发表文章，其中预测越南未来十年将引领世界经济增长。

据越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，在《Infobae》世界专栏刊登的文章中强调，越南是跨国公司，特别是在技术和汽车等领域的公司充满期待的投资目的地。

文章题目“未来十年哪个国家将引领全球财富增长？”，其中援引了全球财富情报公司新世界财富（New World Wealth）和英国投资移民顾问公司Henley&Partners的研究成果，肯定未来十年越南将成为财富增长最多的国家。

这一令人兴奋的增长得益于越南转型为世界制造中心的趋势，预计未来 10 年资产积累速度将增加125%。以此增长率，不仅人均国内生产总值（GDP）增长较高，越南百万富翁的数量也将大幅增加，同时继续成为国际投资商的首选目的地。

文章作者引用了麦肯锡公司（McKinsey）的分析称，越南拥有与中国接壤、靠近重要海上贸易路线的战略地理位置，劳动力成本低廉和基础设施利于出口等。

文章援引VinaCapital集团投资总监Andy Ho的话报道：“越南发展迅速，几乎所有人民都在受益于此。”；新世界财富分析师安德鲁·阿莫尔斯（Andrew Amoils）评论说，这一发展是在越南被视为越来越受跨国科技公司欢迎的技术、汽车、电子、纺织品服装的生产基地背景下进行的。

据《Infobae》称，对企业的吸引力以及安全品牌吸引了投资者在越南建厂。据CNBC援引世界银行（WB）的数据，越南目前有1.94万名百万富翁和58名亿万富翁，这是越南不断提升的经济吸引力和投资潜力的生动证据。

在谈到外国直接投资（FDI）时，文章指出，越南已成为对投资者有吸引力的目的地，2023年比2022年增长32%，达366亿越盾。FDI是越南经济增长的重要动力。

马来亚银行经济学家布莱恩·李（Brian Lee）评论说，越南正迎来第四波FDI投资浪潮，这可以进一步推动越南经济发展势头。FDI带来了良好的就业机会，使数百万越南人提高生活质量。（完）