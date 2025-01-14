阿根廷媒体对越南建设国际金融中心给予好评

根据规划，除了胡志明市的国际金融中心，越南还将在岘港市建设一个区域性金融中心。政府已指示这些地方加强与相关机构的协调，以确保按照既定目标实施该项目。

《Infobae》高度评价越南在发展这些金融中心方面的潜力。具体而言，2024年越南国内生产总值（GDP）约达4700亿美元，在全球经济排名中位列第33~34位。尤其是，越南设定了到2025年实现至少8%的GDP增长目标，力争在未来几年实现两位数的增长。

《Infobae》指出，越南的证券市场也展现出了令人印象深刻的发展态势，2024年的总市值超过2830亿美元。值得注意的是，越南已与65个国家签署了17项自由贸易协定，体现了其深度融入全球经济的水平。2024年越南国际贸易总值接近8000亿美元，这在全球经济仍面临诸多挑战的背景下显得尤为突出。此外，越南是政治稳定、民生不断得到保障和安全的国家。

文章还强调了越南作为东南亚地区中心在地理位置上的优势，而东南亚是全球最具活力和创新能力的地区之一。胡志明市首条地铁投入使用，为满足全市近900万人口的出行需求提供服务等被视为改善城市交通基础设施的重要一步。（完）