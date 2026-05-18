阿根廷专家对南方共同市场与越南PTA谈判前景给予积极评价

越南与南方共同市场（MERCOSUR）《优惠贸易协定》（PTA）的谈判以及未来阿根廷与越南合作的前景非常广阔。这是南方共同市场-东南亚（MACC）商会主席罗道夫·卡法罗·克雷默（Rodolfo Caffaro Kramer）接受越通社驻布宜诺斯艾利斯记者采访时作出的评价。

罗道夫·卡法罗指出，南方共同市场刚刚完成了与欧盟的贸易协定（FTA），以及此前与新加坡签署的自由贸易协定，这表明了这个南美组织正逐步扩大全球经济合作网络。新加坡的成功签约对越南而言是一个重要先例，因为新加坡是东盟中首个与南方共同市场达成贸易协定的国家。

罗道夫·卡法罗·克雷默认为，如果谈判进程得到有力促进，未来越南与阿根廷乃至南方共同市场之间的贸易合作将强劲增长。他坚信，阿根廷与越南的双边贸易额完全有望实现翻番或更高的增长。

他坦言，谈判过程并非一帆风顺，因为越南需要保护部分国内生产领域，但由于两国的经济具有高度的互补性，双边合作的前景依然十分广阔。他强调，南方共同市场-东南亚商会愿意为越南与南方共同市场开展贸易谈判提供协助。

对越南下一阶段的发展目标进行评估时，罗道夫·卡法罗对越南基础设施、教育、科学技术等优先发展战略的印象深刻。他认为，加大对基础设施的投资力度是促进经济可持续增长的先决条件。

另外，他高度评价越南年轻化人口结构的优势，将其视为创造经济活力和竞争力的关键要素。

他强调，应继续深化阿根廷与越南之间的南南合作关系，并认为，两国完全可以直接开展合作，而无需依赖欧洲或美国等传统中介中心。

谈及双边合作的前景，罗道夫·卡法罗指出，越南目前是阿根廷最重要的贸易伙伴之一。双方应迈向技术含量更高、附加值更大的新合作阶段。

罗道夫·卡法罗表示，越南也是阿根廷的重要技术合作伙伴。阿根廷已与越南军队电信工业集团（Viettel）建立了合作关系，并接收了该集团两批技术产品。今后，阿根廷有望从越南进口更多的科技产品和工业设备。他强调，越南强劲的工业化进程和日益现代化的生产能力，正让“越南制造”（Made in Vietnam）品牌大放异彩，为两国企业未来在技术、能源和技术基础设施等领域深化合作关系开辟了巨大的机遇。（完）