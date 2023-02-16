阿尔及利亚著名作家关于胡志明主席的诗剧《穿橡胶凉鞋之人》即将上演

曾于七十年代获得编排并在世界上许多舞台成功上演的阿尔及利亚著名作家卡泰布·亚辛(Kateb Yacine)关于胡志明主席形象的诗剧《穿橡胶凉鞋之人》将被越南戏组在纪念越南和阿尔及利亚建交60周年之际进行编排和演出。

2月15日，越南戏剧院启动了阿尔及利亚著名作家、剧作家卡泰布·亚辛（1929-1989）关于胡志明主席形象的戏剧《穿塑料凉鞋之人》编排工作。这是越南文化体育与旅游部和阿尔及利亚驻越南大使馆之间的外交活动之一。

阿尔及利亚驻越南大使穆罕默德·贝拉赫（Mohamed Berrah）（2019-2021任期）走访越南戏剧院时已向越南戏剧院赠送了卡泰布·亚辛的诗剧《穿橡胶凉鞋之人》，并希望越南戏剧院将在纪念越阿建交60周年（1962-2022）之际编排上演。然而，受到新冠肺炎疫情的影响，这项工作今年才能开展。

作家卡泰布·亚辛是阿尔及利亚著名的作家、诗人、小说家和剧作家，曾旅居法国多年。 1967年他来到越南，对胡志明主席和越南抗美战争的耳闻目睹，促使他了解了越南的历史和人民。对越南人民和领袖胡志明主席的厚爱和尊重成为了他的创作灵感。诗剧《穿胶鞋凉鞋之人》因此而诞生了。

该剧由优秀艺术家黎猛雄博士负责导演，超过100名艺术家和演员扮演剧中的角色。其中，演员黎光道和优秀艺术家阮明海负责扮演阮爱国—胡志明的角色。

越南戏剧院院长阮春北表示，作家卡泰布·亚辛的作品《穿胶鞋凉鞋之人》不仅是一部歌颂胡志明主席的诗剧，而且也是生动地描绘经历各个历史时期的越南风土人情的一首长歌。越南戏剧院对能够负责编排该剧的任务感到荣幸和骄傲并且将竭尽全力投入该剧编排和演出工作，从而为推动越阿两国在艺术层面上的外交关系发展，提高人民群众的精神生活水平以及拉近越南戏剧与国内外观众的距离做出贡献等。（完）