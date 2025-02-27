阿尔及利亚呼吁越南企业前来投资

为了促进越南与盖尔达耶省乃至阿尔及利亚之间的贸易投资交流，越南驻阿尔及利亚商务处从2月22日至25日在该省进行工作访问，并与当地工商会配合举办推介两国经贸合作潜力的研讨会。

越南驻阿尔及利亚大使馆商务参赞黄德润简略介绍越南商贸经济运行情况以及两国贸易投资合作关系。据越南海关总署的统计数据显示，2024年越阿双边贸易额达2.2亿美元。在投资合作领域，越南油气勘探总公司（PVEP）和泰国石油勘探生产公司（PTTEP）与阿尔及利亚Sonatrach集团自2015年8月开始开采瓦尔格拉省Bir Seba油田，目前运营良好，日产量约为1.6~1.8万桶。

除石油领域外，过去一年，部分越南企业赴阿尔及利亚寻求在药品生产、功能性食品、建筑和人力资源供应领域的投资商机。

值此机会，越南驻阿尔及利亚商务处向阿尔及利亚机构和企业介绍即将在越南举行的邦美蜀咖啡节（2025年3月）、越南国际贸易博览会（2025年4月和12月）、2025年越南国际采购展（2025年9月）、2025年越南食品展览会（2025年11月），并邀请阿方参加。

当地企业对从越南进口生咖啡、香料、大米、腰果、糖料、塑料原料和体育用品等商品予以高度关注，并希望向越南出口橄榄油、椰枣、部分乳制品、地毯等产品，同时寻求在纺织服装、农产品加工、制冷设备制造、物流和旅游等领域的合作伙伴。（完）