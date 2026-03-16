阿塞拜疆驻越大使：选举为越南发展奠定坚实基础

阿塞拜疆共和国驻越南大使绍夫吉·卡马尔·奥格雷·梅赫蒂扎德 图自越通社

值越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举之际，阿塞拜疆共和国驻越南大使绍夫吉·卡马尔·奥格雷·梅赫蒂扎德（Shovgi Kamal Oglu Mehdizade）就此次事件的意义及对新一届越南国会的期待接受了越通社记者的采访。



绍夫吉·卡马尔·奥格雷·梅赫蒂扎德大使表示，此次选举是越南国家治理和发展进程中的重要政治事件和里程碑。这不仅是人民意志和民主精神的体现，也是巩固制度基础、为国家经济社会发展注入动力的机遇。



绍过去几十年来，越南取得了令人瞩目的发展成就，成为地区最具活力的经济体之一。本次选举将有助于选出有能力和责任感的代表，引领越南实现经济社会发展目标，增强治理能力，有效应对国内外及全球性挑战。他相信，选举进程将为越南的稳定、团结与繁荣作出贡献，为国家继续保持发展势头创造条件。



谈及越南与阿塞拜疆双边关系，绍夫吉·卡马尔·奥格雷·梅赫蒂扎德大使表示，近年来，两国国会之间的合作取得了积极和建设性的发展，体现了两国之间牢固的友谊和相互尊重。



他期待越南新一届国会继续在加强两国之间的合作方面发挥积极作用。议会交流活动、友好议员小组对话以及互访，将为深化政治互信作出重要贡献，并为扩大经贸、投资、能源、教育、文化和民间交流等领域的合作创造便利条件。



绍夫吉·卡马尔·奥格雷·梅赫蒂扎德大使认为，两国国会也可以支持落实政府层面已达成的协议，并推动新的合作倡议，造福两国人民。在2025年苏林总书记对阿塞拜疆进行国事访问，两国建立战略伙伴关系后，阿塞拜疆与越南的关系为促进双边合作奠定了坚实基础。他相信越南新一届国会将继续为巩固和发展两国全面互利合作关系作出积极贡献。（完）