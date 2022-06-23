“阳光之家”揭牌 为岘港市遭受性别暴力的受害者提供支持

6月23日，联合国人口基金会(UNFPA)驻越代表处、劳动荣军与社会部和

岘港市

人民委员会共同联合举行了单一窗口服务中心（OSSC，亦称“阳光之家”）揭牌仪式，以发现、阻止和为岘港市

遭受性别暴力

的

受害者

提供支持。

“阳光之家”模式由日本政府资助开展，联合国人口基金会驻越代表处同有关性别-家庭-妇女-未成年人科学应用与研究中心（CSAGA）签署关于成立“阳光之家”的合同，为正遭受或可能遭受家庭暴力和基于性别暴力的妇女和女童提供必要、全面和综合的服务。这里的服务符合国际标准，包括医疗保健、心理支持、咨询、社会服务、临时住所、警察保护、法律服务、司法等。特别的是，周边地区遭受性别暴力的受害者可获得“阳光之家”的服务，并可联系热线电话（024 33335599）。

联合国人口基金会（UNFPA）驻越首席代表北原直美（Naomi Kitahara）表示，在越南，UNFPA在结束针对妇女和女童暴力的路途中同越南政府携手同行。UNFPA希望确保越南的所有妇女和女童，包括最脆弱的群体能享受无暴力生活权利和有尊严的生活。

“阳光之家”项目投资总额达到49908美元，项目期限为3个月（自2022年4月至2022年6月）。该项目由联合国人口基金会驻越代表处实施，岘港社会保障中心为项目所在地。

“阳光之家”项目分别在广宁、清化和胡志明市等地开展，岘港是实施该项目的第四个地方。（完）