阮维玉同志主持党建组织系统数字化转型指导委员会第一次会议

5月13日下午，越共中央组织部在河内召开党的组织建设系统数字化转型指导委员会第一次会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、指导委员会主任阮维玉同志主持会议。会议以线上方式连接到胡志明市、岘港、芹苴和宣光等分会场。



会议公布了成立党的组织建设行业数字化转型指导委员会的决定，该委员会共有29名成员。



指导委员会的任务是统一协调整个行业的数字化转型工作，确保与更新领导方式、参谋方式以及基于数据平台的工作治理相结合。



根据计划，党的组织建设行业将建设关于党组织、党员、干部、公务员、职员、组织机构、编制、培训、干部评价及内部政治保护等方面的大型数据库，确保数据“正确、足够、清洁、鲜活、统一、共享”。



会议还讨论了开展45昼夜高峰期战役以打通数字化转型瓶颈的计划，重点是推进流程标准化、数据、文件数字化、完善基础设施、保密和人力资源。



阮维玉发表讲话。图自越通社

阮维玉发表讲话时强调，数字化转型必须与更新领导、治理和管理方式相结合；不搞形式主义，不追求成绩，而必须深入实际工作、真实数据和实际产品。



阮维玉认为，数据是基础，程序是脊梁，人是主体。因此，需要按照“正确、足够、清洁、鲜活、统一共享”的要求着力建设行业数据，同时在广泛部署前实现流程标准化。



阮维玉同志强调，信息安全保障必须先行一步，并以实际效果作为数字化转型的衡量标准。



阮维玉要求指导委员会成员集中切实开展45昼夜高峰期战役。这场战役必须被视为一次坚决打通基础瓶颈的启动行动，每周必须有重点、有核心产品、有交班、检查、跟踪、处理障碍和验收。该战役从2026年5月15日至2026年6月30日展开。（完）