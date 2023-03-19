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阮海鹏大使主持召开东盟-韩国联合合作委员会会议
会议上，双方已回顾了于2022年11月举行的东盟-韩国领导人会议上达成的承诺落实情况遗迹2021-2025年行动计划实施进度，对一年来取得巨大成果给予高度评价。
在东盟-韩国合作基金主要机制框架内， 2023年23个项目获批投资资金达近8600万美元，覆盖教育培训、环境、经济复苏、文化和旅游等优先领域。此外，4个项目在审批过程中，其中包括投资资金达400万美元的东盟贸易投资复苏支持一揽子或投资额550亿美元的东盟-韩国音乐会项目等。
会议上，韩国方面也通知从现今至2027年逐步将每年向东盟-韩国合作基金提供的资金从1600万美元提升至3200万美元。韩国也将向东盟次区域合作提供的资金增加一倍。
权熙锡大使再次重申了韩国支持东盟核心作用，援助实现2025年后东盟共同体愿景的承诺。韩国在制定韩国印度洋-太平洋战略框架内的韩国-东盟团结倡议，旨在加强于东盟的关系。
阮海鹏和东盟各国同事都高度评价与韩国的长期和紧密合作，同时建议加强在数字经济、智慧城市、基础设施互联互通、创新、人力资源发展、缩小发展差距、教育培训、环保和气候变化等双方潜在和优势领域的合作。
韩国方面也希望进一步完善与东盟的合作机制，其中包括提高明年竣工投运的东盟-韩国金融合作中心的运行效果；准备成立东盟-韩国科技和工业创新两个中心等。
会议还提及由东盟-韩国中心在首都首尔和设在釜山的东盟-韩国文化馆举行的东盟推广、东盟-韩国交流活动，同时鼓励两个机构发挥其在促进双边关系，特别是“把东盟带到韩国”努力中的作用。（完）